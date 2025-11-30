Para Jhon Arias, cada vez parece ser más complicado su día a día en Wolverhampton. Su equipo y rendimiento personal, no están sirviendo para que este se encuentre en puestos de privilegio de Premier League.

Por el contrario, el panorama desalentador en el que hoy día se les ve es que son uno de los tres clubes que descenderían de manera directa a finales de la campaña 2025/2026.

Este fin de semana jugó Wolves ante Aston Villa por una fecha más de la liga local, pero tampoco pudo ganar. Arias estuvo en la alineación titular, sin correr la fortuna de un juego positivo para sus estadísticas.

Jhon Arias contra Aston Villa. | Foto: Wolves via Getty Images

Adicional a eso, se llevó señalamientos por dos acciones puntuales en el que se le vio involucrado. Una de ellas, fue una falta durísima ante un contrario que se pudo haber juzgado como expulsión.

Con verdadera vehemencia, el volante fue a chocar con un rival y se excedió de más en la fuerza empleada para llevarse el balón. Salto, taches arriba y golpe en el guayo del contrario fue lo que mostraron las repeticiones desde varios ángulos.

A pesar de que el VAR vio dicha acción, estos no lo consideraron como una falta que necesitara ser juzgada con una tarjeta más fuerte que la amarilla que le pusieron en el minuto 80.

Aunque el árbitro es la única autoridad sobre dicho caso, en las redes sociales y los más importantes medios pusieron a discusión que el colombiano no hubiera sido expulsado.

“Jhon Arias recibe una tarjeta amarilla por esta falta a Boubacar Kamara a pesar de la revisión del VAR, y parece que el colombiano saltó con ambos pies. ¿Debería haberle mostrado una tarjeta roja aquí?“, remarcó indignado Football Insider.Al final, el de Selección Colombia se salvó de salir prematuramente del juego. Su participación acabó al 88′, cuando el entrenador decidió relevarlo para el ingreso de un compañero suyo.

Se inmiscuyó en gol y fue fuera de lugar

No habían pasado 15 minutos de juego y Wolves ya se había ido en ventaja. Para los naranjas hacer un gol es una tarea compleja, por ello cualquier tanto se celebra a más no poder. Aunque el tanto parecía ser lícito, los de Aston Villa reclamaron por la posición de Jhon Arias en la jugada. Si bien este no tocó el balón, lo que se juzgó es que interfirió la visual del ‘Dibu’ Martínez y terminó por ser invalidado.

Jorgen Strand Larsen put the ball into the Aston Villa net...but it was ruled out for offside by Jhon Arias ❌ pic.twitter.com/rmEhdz740d — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 30, 2025