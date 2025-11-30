Liverpool, en una profunda crisis, reaccionó este domingo con una victoria 2-0 en su visita al West Ham en la 13ª jornada de la liga inglesa, en la que el líder Arsenal empató 1-1 contra el Chelsea, que jugó toda la segunda parte en inferioridad numérica.

Pero si el día tuvo un nombre propio fue el de Alexander Isak, que marcó su primer tanto en Premier League con el Liverpool desde su traspaso millonario de principio de curso.

Con 21 puntos (siete victorias, seis derrotas), los Reds suben al octavo puesto, a tres unidades de la zona Champions y a nueve del líder Arsenal.

Liverpool se zafó de una racha de resultados negativos en Premier League | Foto: AFP

El vigente campeón de Inglaterra no podía permitirse otro nuevo desastre en este partido en el London Stadium, después de haber perdido en seis de sus últimos siete partidos en el campeonato y en nueve de los doce últimos teniendo en cuenta todas las competiciones.

Todas las alarmas estaban ya disparadas y el entrenador Arne Slot sorprendió de entrada en Londres dejando a su atacante egipcio Mohamed Salah en el banquillo. En su lugar, el alemán Florian Wirtz hizo un partido prometedor.

Pero fue otro fichaje estelar del Liverpool para esta temporada, el sueco Isak, el que desbloqueó el partido y relajó la atmósfera alrededor de su equipo.

El delantero nórdico pudo marcar en el 60, colocando el balón entre el palo y el arquero francés Alphonse Areola tras recibir de su compañero neerlandés Cody Gakpo, que logró luego el segundo y definitivo en el 90+2.

Hasta ahora, Isak solo había conseguido un tanto para el Liverpool desde su llegada desde el Newcastle en el último día del mercado de pretemporada. Había sido en un duelo de la Copa de la Liga inglesa.

En el 88, cuando el Liverpool ganaba por un tanto, el West Ham estuvo a punto de igualar con un potente disparo de Jarrod Bowen.

Para entonces el Liverpool estaba ya en superioridad numérica por las dos tarjetas amarillas que vio en el 84 de manera consecutiva el brasileño Lucas Paquetá, que recibió la segunda por sus airadas protestas.

Arsenal tropezó

También en Londres, el líder Arsenal y el Chelsea se veían las caras en el feudo de los Blues, pero las cosas se torcieron antes del descanso para los locales, tras la expulsión de Moisés Caicedo.

El ecuatoriano recibió la cartulina roja en el minuto 38, luego de un desafortunado pisotón en el tobillo del español Mikel Merino.

Pese a ese contratiempo, Trevoh Chalobah (48′) puso en pie al público de Stamford Bridge nada más reanudarse el partido tras el descanso.

La reacción de los visitantes no se hizo esperar, y Merino aprovechó un centro al área de Bukayo Saka para rematar de cabeza e igualar a la hora de partido (59′).

Los Gunners acumulan 17 partidos sin perder entre todas las competiciones, 14 de ellos con victoria, mientras que los Blues lleva siete partidos consecutivos sin perder.

El Chelsea, tercero, sigue a seis puntos de un Arsenal que tiene cinco unidades sobre el segundo, el Manchester City, que el sábado ganó 3-2 al Leeds.

Daniel Muñoz y Palace no pudieron con el United

En los otros partidos del día, el Aston Villa (4º) siguió su buena racha superando al Wolverhampton 1-0 con gol del francés Boubacar Kamara en el 67.

Después de las cinco primeras fechas del campeonato los Villanos estaban en puestos de descenso y dos meses después pelean ya por lo máximo.

Daniel Muñoz en un duelo con Manchester United por Premier League | Foto: CameraSport via Getty Images

Por su parte, el Manchester United (7º) logró su primer triunfo de noviembre al vencer 2-1 en el campo del Crystal Palace (9º).

Los Red Devils comenzaron perdiendo en Selhurst Park, por un tanto de penal del francés Jean-Philippe Mateta (36′), pero lograron dar la vuelta al marcador con los goles del neerlandés Joshua Zirkzee (54′) y de Mason Mount (63′).

El Brighton se colocó quinto con un triunfo 2-0 en Nottingham (16º).