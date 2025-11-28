¿Qué canal transmite el clásico Chelsea vs. Arsenal en Colombia? Así podrá ver la Premier League en vivo

Se asoma un partidazo en la Premier League. Este domingo, 30 de noviembre de 2025, Chelsea recibe a Arsenal en Stamford Bridge por la fecha 13 de la Premier League. El juego arrancará a partir de las 11:30 a.m. (hora colombiana) y podrá verse en vivo por el canal ESPN y Disney+.

Previa de un vibrante clásico londinense

En su estadio, en el choque entre los dos equipos de moda en Europa, el Arsenal de Mikel Arteta dio un golpe sobre la mesa al imponerse a un Bayern que estaba invicto este curso tras 18 partidos, con 64 goles a favor.

“Creo que estuvimos excepcionales, fue una velada europea memorable”, declaró su capitán Declan Rice. Los Gunners mandan en la Liga de Campeones con cinco victorias en cinco jornadas, 14 goles a favor y uno en contra.

“Es una victoria increíble, pero ya está... Ahora a casa, a tomar una buena cena y a preparar el duelo en Stamford Bridge”, añadió Arteta que, tras varios años amagando, parece que por fin tiene a su equipo a punto para optar a todo.

Regresa a la Premier tras haber ganado 4-1 al Tottenham el pasado domingo.

Arsenal quiere ampliar su ventaja como líder de Premier League. | Foto: Arsenal FC via Getty Images

La hora de Estêvão

Ante el Bayern, con el partido resuelto, el técnico español pudo dar unos minutos al noruego Martin Odegaard, ausente desde hacía casi dos meses por una lesión de rodilla.

También recuperará pronto a los atacantes Viktor Gyökeres y Kai Havertz, ausente este último desde la primera jornada de la Premier League.

En la enfermería desde enero por una grave lesión de rodilla, el brasileño Gabriel Jesús ha acelerado los plazos y está “bastante cerca” de volver, dijo Arteta.

También es dulce la resaca europea del Chelsea. El campeón mundial zarandeó en su cancha al Barcelona, mostrando al continente a su nueva perla, el brasileño de 18 años Estêvão, autor de un golazo.

Su técnico Enzo Maresca intentó bajar la presión sobre la nueva esperanza del fútbol brasileño: “A los 18 años hay que divertirse, él o Lamine (Yamal) son tan jóvenes que si se empieza a hablar de Messi o Ronaldo, se les mete mucha presión. Necesitan estar contentos entrenando”.

Estevao Willian, llamado a brillar con Chelsea. | Foto: Getty Images

Estêvão se mostró exultante: “No tengo palabras, fue la noche, le agradezco a Dios todo lo que me está ocurriendo”.