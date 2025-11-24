Everton mueve la tabla en Premier League tras sorpresivo triunfo sobre Manchester United: se apretó

Se puso al día la Premier League, este lunes 24 de noviembre de 2025, luego del sorpresivo triunfo de Everton (1-0) sobre Manchester United en Old Trafford. Así, todos los clubes quedaron con 12 puntos.

El gran líder sigue siendo Arsenal con 29 unidades, seguido por Chelsea con 23. El top tres lo cierra Manchester City, de Guardiola, con 22 puntos.

Tabla de posiciones en Premier League

Pero Everton acabó moviendo la tabla de posiciones en Premier League tras su triunfo de este lunes. Se explica en puntaje, pues los Toffees escalaron hasta el puesto 11 y quedaron con 18 unidades.

Everton celebra su triunfo crucial sobre Manchester United en Old Trafford. | Foto: Getty Images

Eso quiere decir que en la mitad de la tabla de apretó todo, pues hay cuatro equipos que empatan con 18 puntos: Tottenham, Manchester United, Everton y Liverpool (se ubican del noveno al doceavo puesto respectivamente).

El panorama es el siguiente: esos cuatro equipos están a solo dos puntos de Crystal Palace (quinto - 20 unidades) que es el último conjunto con puesto europeo. Así las cosas, todo está apretado.

Una mirada al polémico Manchester United vs. Everton

Los Red Devils desaprovechan así la oportunidad de alzarse hasta el Top 5 y se mantienen en 10ª posición, justo por delante del Everton, que sumó en Old Trafford la quinta victoria de su temporada.

Eso a pesar de que todo arrancó mal para los toffees, con una escena esperpéntica en el minuto 13: luego de un disparo de Bryan Mbeumo, desviado por el arquero Jordan Pickford, el centrocampista Idrissa Gueye se dirigió con vehemencia hacia su compañero en la defensa Michael Keane, a quien consideraba culpable de la acción.

Los dos compañeros tuvieron un intercambio de palabras, se empujaron e incluso pareció que Gueye golpeó a Keane... una acción que llevó al árbitro Tony Harrington a expulsar a Gueye, desatado, que tuvo que ser contenido por Pickford.

Rifirrafe entre los propios jugadores de Everton los acabó perjudicando: roja y con uno menos ante Manchester United. | Foto: Getty Images

Según señaló el diario francés L’Equipe, es la primera vez desde 2008 que un jugador de Premier League fue expulsado por discutir con un compañero: Ricardo Fuller, del Stoke City, fue expulsado entonces por haber golpeado a su compañero Andy Griffin.

Una situación pese a la que el Everton se adelantó, gracias al disparo de Kieran Dewsbury-Hall, directo a la escuadra (29′).

El resto del partido pareció un entrenamiento de ataque-defensa, en el que el United se mostró poco imaginativo y en el que Pickford defendió el resultado con buenas paradas.