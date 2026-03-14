Doble golpe del Arsenal en la Premier League: Manchester City, presionado por la tabla de posiciones

Arsenal llegó a la jornada 30 de la Premier League con un panorama alentador que alimenta la ilusión de sus aficionados de conquistar el título esta temporada.

El equipo londinense llegó a una ventaja de diez puntos sobre el Manchester City, su perseguidor más cercano en la tabla.

Día para olvidar de Luis Díaz: expulsión, error y patada a la cara del rival en un mismo juego con Bayern

La tabla sigue siendo encabezada por el Arsenal con 70 puntos tras ganarle al Everton, mientras que el City se ubica segundo con 60.

Sin embargo, esa diferencia podría cambiar, pues el conjunto dirigido por Pep Guardiola tiene previsto enfrentarse este sábado al West Ham United, que se encuentra en la parte baja de la tabla con 20 unidades y lucha por evitar el descenso.

Gyökeres rompe el partido en el cierre

El duelo entre el Arsenal y el Everton parecía encaminarse a un empate sin goles. Sin embargo, cuando el partido entraba en su recta final, apareció el delantero Viktor Gyökeres para cambiar la historia.

El atacante marcó al minuto 88 (43 del segundo tiempo) y adelantó al conjunto londinense en el marcador para el 1-0.

GYOKERES MARCA O GOL DA VITÓRIA DO ARSENAL AOS 89 MINUTOS!



Arsenal 1-0 Everton.



pic.twitter.com/LvyDTDVYon — Curiosidades PL (@CuriosidadesPRL) March 14, 2026

La jugada comenzó con un centro al área que intentó interceptar el arquero Jordan Pickford, quien dudó al salir y a quien el balón superó en velocidad.

En el intento por recuperar la jugada, el defensor Gabriel Magalhães alcanzó a rozar el balón, que quedó servido para Gyökeres. El delantero, sin arquero y con el arco libre, solo tuvo que empujarla para abrir el marcador.

Con ese tanto, el Arsenal reafirmó su liderazgo en la Premier League y aumentó la presión sobre el Manchester City, que se veía obligado a ganar para no perder más terreno en la lucha por el título.

Extécnico de Jhon Durán le ‘cae’ al colombiano: “Nadie puede darse esos lujos”

Arsenal liquida el partido en el último minuto

Cuando el partido entraba en el tiempo de reposición, Everton se lanzó al ataque en busca del empate. Incluso Pickford subió al área rival en un tiro de esquina para intentar aprovechar la última jugada.

Sin embargo, tras un despeje del Arsenal, el balón cayó en los pies de Max Dowman. El jugador controló y salió rápidamente en contragolpe, superando en velocidad a Vitali Mykolenko. Tras un enganche que dejó a un defensor en el suelo, Dowman avanzó solo hacia el arco y definió para sentenciar el 2-0.

🚨 PREMIER LEAGUE! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



MAX DOWMAN WITH A HISTORIC GOAL! 🤩



Arsenal 2-0 Everton pic.twitter.com/gCPOR7rwZw — chefie👨‍🍳 🐐💪 (@Chefiie) March 14, 2026

Con el resultado final, el Arsenal llegó a 70 puntos dando dos golpes, el primero de su lejanía en la tabla de posiciones y el segundo al Manchester City, quien podría ver cada vez más complicada la idea de acortar la distancia en la tabla.