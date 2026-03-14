Extécnico de Jhon Durán le ‘cae’ al colombiano: “Nadie puede darse esos lujos”

El delantero colombiano Jhon Durán registra un nuevo cambio de equipo en su carrera profesional. Tras su reciente desvinculación del Fenerbahce de Turquía, el atacante suma su quinto club a los 22 años, luego de concretar su traspaso al Zenit de San Petersburgo, en la liga de Rusia.

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Su trayectoria deportiva ha estado sujeta a constantes transferencias durante los últimos mercados de fichajes. Las salidas de las diferentes instituciones han estado acompañadas de reportes sobre faltas al reglamento interno.

Estos episodios han trascendido en el ámbito deportivo y figuran como uno de los factores que explican su distanciamiento de las principales ligas del fútbol europeo.

Salida del fútbol turco

A un mes de su llegada al Zenit, el cuerpo técnico de su anterior equipo se pronunció sobre los motivos que derivaron en la salida del jugador.

El entrenador del Fenerbahçe, Domenico Tedesco, entregó detalles específicos sobre el comportamiento del atacante colombiano durante su etapa en la institución.

Hace poco más de un mes el colombiano Jhon Durán firmó su llegada a Rusia. Foto: Zenit prensa

“Si hubiéramos seguido con Jhon Durán, habríamos traicionado al equipo. Había empezado a priorizarse a sí mismo. Nadie en el Fenerbahçe puede darse el lujo de elegir a qué partidos asistir”, expresó el director técnico del club turco en rueda de prensa.

Mediante estas declaraciones, el estratega señaló que el delantero pretendía decidir en qué compromisos participar y en cuáles no. Ante esta situación, las directivas y el cuerpo técnico determinaron su salida inmediata de la plantilla.

Antecedentes en Inglaterra y Arabia Saudita

Un escenario similar se registró durante la salida del canterano del Envigado del fútbol de Medio Oriente. Abdullah Al-Majed, presidente del Al-Nassr, detalló las condiciones que facilitaron la transferencia del atacante.

“Fue a negociar con otro club sin permiso de nuestra institución. Le permitimos irse porque la oferta económica que recibimos nos pareció aceptable; las cosas no salieron como él quería”, afirmó el dirigente del equipo asiático.

Previamente, su desvinculación del Aston Villa de la liga inglesa presentó situaciones similares. Fuentes vinculadas al equipo señalaron a Durán de ausentarse de las prácticas argumentando supuestos problemas físicos que nunca fueron comprobados por el equipo médico y de registrar llegadas tardías a los entrenamientos.

Asimismo, se documentó un incidente durante un partido de la Liga de Campeones, donde, tras anotar un gol y ser sustituido por el técnico Unai Emery, el jugador reaccionó golpeando el mobiliario del banco de suplentes.

Repercusiones en la Selección Colombia

Los reportes disciplinarios registrados a nivel de clubes han tenido un impacto directo en su participación con el equipo nacional. El delantero no ha sido incluido en las recientes convocatorias del director técnico, Néstor Lorenzo, para integrar la Selección Colombia de mayores.

A esta situación se suma el rendimiento de otros jugadores en su misma posición, como es el caso de Luis Javier Suárez, quien mantiene regularidad con el Sporting de Portugal. Este panorama deportivo reduce sus posibilidades de integrar la lista de convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026.