Selección Colombia

Pibe Valderrama relató grave intimidad de Jhon Jáder Durán en Selección Colombia: “Se sacó”

De acuerdo a la gloria nacional, el atacante que milita en Zenit se quedará por fuera de la convocatoria para el Mundial 2026.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

10 de marzo de 2026, 8:28 a. m.
Jhon Jáder Durán habría peleado en Selección Colombia, según Valderrama.
Jhon Jáder Durán habría peleado en Selección Colombia, según Valderrama. Foto: Getty Images y captura a ESPN

Jhon Jáder Durán es uno de esos tantos jugadores colombianos que son un fenómeno extraño. Este ha repetido la historia de otros que son sumamente buenos, pero extrafutbolísticamente están desbordados.

A sus cortos 22 años, el atacante surgido en Envigado militó en Inglaterra, Arabia Saudita, Turquía y, actualmente, se encuentra en Rusia con el Zenit. En Premier League, junto al Aston Villa, fue donde mejor rendimiento tuvo y le llegó el llamado a Selección Colombia.

Jhon Jáder Durán, delantero de Zenit y Selección Colombia
Jhon Jáder Durán, delantero de Zenit y Selección Colombia. Foto: NurPhoto via Getty Images

Para Néstor Lorenzo, era un prospecto de atacante que podría dar múltiples alegrías a la Tricolor. Aunque así fue de manera temporal, luego vinieron los desacuerdos e inconsistencias, pataletas, que lo han llevado a un declive fuerte.

Lo grave de la situación de Durán es que al equipo nacional también parecen haber trasladado los problemas que presentaba en los clubes.

Grave intimidad de Durán, en boca del Pibe

Según lo dio a conocer en las últimas horas Carlos Valderrama, Jhon Jáder actuó de mala manera en el seleccionado. Las consecuencias de esto son que “se sacó solo”.

Ante el interrogante del periodista de ESPN sobre por qué decía esto, la gloria nacional le recordó: “Usted sabe… peleó con el grupo…”.

A falta de tres meses para el Mundial, Valderrama vaticinó que el atacante no irá al certamen: “Tiene condiciones, no se le niegan, pero no puede pelear con el grupo. Para este (mundial) no le va a alcanzar”.

De no tenerlo en cuenta Lorenzo para Colombia, la delegación nacional deberá revisar de manera muy acuciosa a quiénes va a llamar para ser los ‘9′ de la selección en la próxima Copa del Mundo.

Hay un nombre que está fijo; se trata de Luis Javier Suárez, quien viene realizando una temporada magistral en Sporting de Lisboa de Portugal, donde alcanzó la línea de los 30 goles.

Croacia le reveló a Colombia su convocatoria para el amistoso: ¿para cuándo la de Lorenzo?

Valderrama le da la bendición al samario para lo que viene. “Tenemos gol. En el partido de Venezuela se destapó“, sentenció el histórico del equipo nacional tras ver la temporada que viene haciendo Suárez.

Es más, a la hora de elegir cuáles deberían ser los atacantes para la cita orbital, Valderrama escogió los cuatro que llevaría: “Suárez es fijo, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré y ‘Cucho’ Hernández”.

¿Y James?

Hace poco James Rodríguez declaró que su ídolo de infancia era el Pibe Valderrama. Hoy día, es la gloria quien habla del 10 actual, sobre el que refiere sentir preocupación por su estado de salud en Minnesota United.

“Me preocupa que esté lesionado. Cuando él está bien, no hay problema. Cambia todo siempre”, analizó en medio de la entrevista.

ST PAUL, MINNESOTA - FEBRUARY 28: James Rodríguez #10 of Minnesota United signs autographs prior to the MLS match between Minnesota United FC and FC Cincinnati at Allianz Field on February 28, 2026 in St Paul, Minnesota. (Photo by Minnesota United FC/MLS via Getty Images)
James Rodríguez firmando una camiseta de la Selección Colombia. Foto: MLS via Getty Images

También trajo a colación lo que siempre pasa con James David: “Llega a los equipos, no juega y se lesiona. Pero en la Selección nos da alegrías”.

“Estos dos partidos yo estaba optimista de que iba a estar. Ese es el inconveniente”, acabó de la decepción que podría significar que no esté en los amistosos con Croacia y Francia.

En próximos días deberá salir la convocatoria del equipo nacional, con la duda de saber si al creativo le alcanzará para ser citado.