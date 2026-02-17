Explosivo debut de Jhon Jáder Durán con Zenit: agarrón y amarilla en solo cinco minutos

Zenit de San Petersburgo tuvo un amistoso de pretemporada contra Krasnodar, este martes 17 de febrero, y significó el debut de Jhon Jáder Durán en la delantera. El juego se llevó a cabo en Dubái, y acabó en triunfo 1-0 a favor de Zenit.

El técnico del Zenit, Serguéi Semak, le dio la confianza a Jhon Jáder Durán y lo puso como delantero titular. Sin embargo, en 5′ de partido, el colombiano ya tenía encima un agarrón con un rival y una tarjeta amarilla.

Fue una jugada donde el colombiano corrió al espacio para luchar un balón. Jhon Durán empezó a forcejear con el defensor de Krasnodar, Vítor Tormena, y este último le ganó la posición con cuerpo, dejándole el esférico a su portero. Sin embargo, el cafetero se lanzó sobre el defensa rival, provocó una falta y ahí empezó el agarrón.

Vítor Tormena le reclamó a Jhon Jáder Durán, y este último le respondió sin pensarlo. El árbitro central del partido los amonestó y les pidió calma, pues se trataba de un amistoso y apenas iban 5 minutos del primer tiempo.

🟨¡LA PRIMER AMARILLA DE JHON DURÁN!



🇨🇴El colombiano inicio su travesía en Rusia pero en su primer encuentro ya recibió su primer amonestación con el Zenit



Por lo demás, Jhon Durán no anotó en el triunfo del Zenit, pero disfrutó de la victoria que él y sus compañeros sumaron en esta pretemporada. Les da confianza de cara a lo que viene en las competencias locales.

Wilmar Barrios también fue titular con Zenit este martes. Cuota colombiana que empieza a dar de qué hablar en Rusia, tomando en cuenta que se trata de dos futbolistas cafeteros que saben perfectamente lo que es vestir la camiseta Tricolor.

En cuanto al gol del triunfo del Zenit, llegó gracias a Maksim Glushenkov sobre los 29′ de partido. Una jugada colectiva que acabó en tanto, con un fuerte remate dentro del área de Krasnodar que liquidó todo.

Es muy probable que el primer partido oficial de Jhon Jáder Durán con Zenit sea el 27 de febrero. Ese día recibirán a Baltika por la fecha 19 de la liga rusa, misma de la que no le quieren perder la vista al líder Krasnodar.

En concreto, Durán asoma en un momento clave de la temporada con Zenit. Tras el parón de la liga, son segundos con 39 puntos y están a tan solo una unidad de alcanzar al líder, Krasnodar. Se trata de una competencia apretada, pues la diferencia entre el primero y el quinto es de apenas cinco puntos.