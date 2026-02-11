Deportes

Técnico del Zenit frenó en seco a Jhon Jáder Durán: esto le dijo tras su primer entrenamiento

Sergey Semak le puso las cosas claras al delantero colombiano, que acabó de llegar procedente del Fenerbahce.

Sebastián Clavijo García

11 de febrero de 2026, 12:12 p. m.
Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit
Jhon Jáder Durán en su primer entrenamiento como jugador del Zenit Foto: fczenit_en

Jhon Jáder Durán todavía no está listo para jugar con el Zenit de San Petersburgo. Así lo confirmó el técnico Sergey Semak en sus primeras declaraciones públicas tras conocer al delantero colombiano, nuevo fichaje hasta final de temporada.

Durán venía jugando con el Fenerbahce en Turquía y parecía estar listo para saltar a la cancha en Rusia; sin embargo, el entrenador lo frenó en seco.

“Es un jugador de primer nivel, pero ahora el reto es ponerlo a tono. Ha llegado con algunas dificultades, así que primero necesita ponerse en forma y luego empezar a jugar poco a poco”, señaló Semak.

Cabe recordar que el Zenit apenas regresó de vacaciones hace unos días y su próximo partido será el 27 de febrero, es decir, dentro de dos semanas.

Durán tendrá tiempo suficiente para acomodarse a la idea de juego y recibir el visto bueno por parte del cuerpo técnico, que no quiere correr riesgos con un jugador que genera expectativa en la Russian Premier League.

“En cuanto a nuestro último fichaje, Jhon Durán, aún no ha entrenado con el equipo, así que es demasiado pronto para decir algo, pero por lo que hemos visto… Es un jugador de calidad; esperamos que su motivación y calidad ayuden al equipo”, fueron las palabras del DT.

El delantero antioqueño tiene contrato hasta mediados de 2026, momento en el que se sentará a decidir si continúa en el Zenit o resuelve su futuro con el Al-Nassr.

Durante estos meses de préstamo, Jhon Jáder compartirá vestuario con el colombiano Wilmar Barrios: capitán y referente en el camerino del club. El cartagenero puede ser un gran maestro para Durán, quien ha recibido críticas por su actitud de puertas para adentro y sueña con volver a ser convocado por la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

Jhon Jáder Durán usará la camiseta número '9' en el Zenit
Jhon Jáder Durán usará la camiseta número '9' en el Zenit Foto: FC Zenit

Los objetivos de Jhon Jáder Durán

El futbolista de 22 años también tuvo la oportunidad de hablar con los medios oficiales del Zenit y dejó claro cuáles fueron las razones de su aterrizaje en Rusia.

“Decidí irme por el club y por el reto. Me ayudará a desarrollarme como jugador y quiero formar parte del equipo. El club me quería aquí y eso me motivó a venir”, dijo.

Durán considera que “como cualquier futbolista, siempre aspiro a ser el número uno y haré todo lo posible para llevar al equipo al título y a otros trofeos. Quiero marcar muchos goles y ayudar al equipo a progresar”.

“¡Gracias a todos por su apoyo! Pueden esperar que trabaje duro por el equipo y que lo dé todo en los entrenamientos y en los partidos. ¡Ahora soy uno de ustedes! ¡Estoy encantado de estar aquí y espero verlos pronto!“, completó.

