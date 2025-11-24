Una de las acciones más insólitas del fútbol mundial se dio durante este lunes, 24 de noviembre, en medio del juego que llevaron a cabo Manchester United y Everton.

Cuando apenas corría el minuto 13, después de haberse dado una aproximación de los locales en Old Trafford, el senegalés, Idrissa Gueye, fue a increpar a su compañero del mismo equipo, Michael Keane.

Idrissa Gueye increpó a su compañero de equipo, Michael Keane en el Manchester United vs. Everton | Foto: Offside via Getty Images

El motivo por el cual el africano se molestó con su colega, estuvo relacionado, al parecer, por un movimiento que no le gustó del nacido en Reino Unido.

A primera instancia se veía como una discusión interna de grupo que no pasaría a mayores. Sin embargo, con el paso de los segundos se evidenció la gravedad cuando Gueye le propinó una cachetada a su propio compañero.

ESTO ES REALMENTE INSÓLITO: ¡SE FUE EXPULSADO POR PELEARSE CON SU COMPAÑERO! Idrissa Gueye vio la ROJA en el arranque del partido ante Manchester United en Old Trafford tras discutir con Keane.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1jLad5L9mk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

De inmediato tuvo que intervenir alguien de Everton. En esta oportunidad fue el arquero Jordan Pickford, quien sacó de la escena al africano que no parecía volver a la calma fácilmente.

Mientras todo ocurría, el juez central analizaba la escena. Después de que pudo ser apartado Gueye, le decidió ir a buscar para mostrarle la tarjeta roja y expulsarlo.

Minutos después de lo vivido en Manchester, la Premier League comunicó que la roja se había presentado por “conducta violenta contra su propio compañero de equipo”.

Este hecho se tomó las portadas de los medios más importantes de Inglaterra y el mundo, considerado como un suceso insólito en el balompié de Europa.

Según lo revelado por el perfil de X, Football Tweet, tras el altercado, el defensa inglés a su compañero le dijo: “Estúpido, eres jodidamente estúpido”.

Antes del primer cuarto de hora, Everton se quedó con 10 jugadores producto de dicha expulsión. Si bien esto pudo pesarle, no fue así; ante Manchester plantó cara para terminar ganándole 1-0 en la fecha 12 de Premier League.

Premier League al mando en Europa

Con solo tres derrotas en 24 partidos y cuatro equipos en el Top 8, la Premier League ha confirmado en el inicio de la Liga de Campeones que es el campeonato más potente del continente, con unos números que hacen palidecer al resto.

Antes de la 5ª jornada que se disputará esta semana, y que marcará el paso del ecuador de la primera fase, los seis equipos representantes del “football” han sumado 17 victorias en 24 partidos y solo tres derrotas, para un total de 55 puntos de 72 posibles (más del 76%).

Liverpool es uno de los clubes ingleses con gran rendimiento en la actual Champions League. | Foto: AFP

El Arsenal es uno de los tres equipos, junto a Bayern Múnich e Inter, que han sumado el pleno (4 victorias, 12 puntos) y están en lo alto del grupo único de la fase regular de la Liga de Campeones.

Manchester City, Newcastle y Liverpool se encuentran también entre los ocho mejores equipos, que se clasificarían directamente a octavos de final sin tener que pasar por una eliminatoria previa.

Y los dos últimos miembros de la Premier League, Tottenham y Chelsea, están también entre los doce primeros clasificados, a menos de una victoria para integrar también el Top 8.