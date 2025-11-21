Suscribirse

Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester United vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League

Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Everton. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el lunes 24 de noviembre, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Tony Harrington.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

21 de noviembre de 2025, 12:33 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Manchester United recibe el próximo lunes 24 de noviembre a Everton por la fecha 12 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Old Trafford.

Así llegan Manchester United y Everton

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

En la jornada previa, Manchester United igualó 2-2 el juego ante Tottenham. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 7 goles y marcó 12 tantos en el rival.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Fulham. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 7 en su arco.

En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminaron igualando en 2.

El local está en el séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 4 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Tony Harrington.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal261182115
2Manchester City221171315
3Chelsea201162310
7Manchester United18115331
13Everton1511434-1

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 07:00 horas
  • Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 15:00 horas
  • Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 11:30 horas

Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 12:30 horas
  • Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas
  • Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas
  • Fecha 17: vs Arsenal: 21 de diciembre - 09:00 horas

Horario Manchester United y Everton, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se conoció la sanción que le cayó a Luis Díaz en Champions League: Vincent Kompany lo confirmó

2. Habla papá de niña muerta en bombardeo en Guaviare: contó mentira que le dijeron para llevarla y hace grave denuncia

3. Los memes más virales que dejó la coronación en Miss Universo 2025; la señorita Colombia no se salvó

4. Presidente Petro desmiente a la Cancillería y admite que Colombia sí está buscando una transición negociada del poder en Venezuela

5. Cinco aviones militares estadounidenses volaron cerca a las costas de Venezuela. Esto se sabe al respecto

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.