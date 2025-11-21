Fútbol - Inglaterra - Premier League
Manchester United vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Premier League
Todo lo que tienes que saber en la previa de Manchester United vs Everton. El duelo, a disputarse en el estadio Old Trafford el lunes 24 de noviembre, comenzará a las 15:00 horas y será dirigido por Tony Harrington.
Manchester United recibe el próximo lunes 24 de noviembre a Everton por la fecha 12 de la Premier League, a partir de las 15:00 horas en el estadio Old Trafford.
Así llegan Manchester United y Everton
El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.
Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League
En la jornada previa, Manchester United igualó 2-2 el juego ante Tottenham. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 3 triunfos y 1 empate, en los que le han convertido 7 goles y marcó 12 tantos en el rival.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Fulham. Ha ganado 1 de sus últimos partidos, empatado 1 y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 5 goles y le han anotado 7 en su arco.
En los últimos 5 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 4 triunfos y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de febrero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminaron igualando en 2.
El local está en el séptimo puesto con 18 puntos (5 PG - 3 PE - 3 PP), mientras que el visitante llegó a 15 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (4 PG - 3 PE - 4 PP).
El árbitro encargado de dirigir el partido será Tony Harrington.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|26
|11
|8
|2
|1
|15
|2
|Manchester City
|22
|11
|7
|1
|3
|15
|3
|Chelsea
|20
|11
|6
|2
|3
|10
|7
|Manchester United
|18
|11
|5
|3
|3
|1
|13
|Everton
|15
|11
|4
|3
|4
|-1
Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 13: vs Crystal Palace: 30 de noviembre - 07:00 horas
- Fecha 14: vs West Ham United: 4 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 15: vs Wolverhampton: 8 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 16: vs Bournemouth: 15 de diciembre - 15:00 horas
- Fecha 17: vs Aston Villa: 21 de diciembre - 11:30 horas
Próximos partidos de Everton en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 13: vs Newcastle United: 29 de noviembre - 12:30 horas
- Fecha 14: vs Bournemouth: 2 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 15: vs Nottingham Forest: 6 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 16: vs Chelsea: 13 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 17: vs Arsenal: 21 de diciembre - 09:00 horas
Horario Manchester United y Everton, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas