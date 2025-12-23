Jefferson Lerma es noticia en Inglaterra: Crystal Palace lo notificó en medio de la eliminación con Arsenal

Este martes, 23 de diciembre de 2025, el volante colombiano al servicio de Crystal Palace, Jefferson Lerma, hizo historia con el cuadro londinense: llegó a los 100 partidos jugados en el club, y fue en medio de la derrota ante Arsenal por los cuartos de final de la EFL Cup.

Es realmente un hecho histórico para Lerma, que entra en los libros dorados del Crystal Palace. Alcanzar 100 partidos en un fútbol como el inglés es algo para destacar. El volante sigue haciendo méritos para ser uno de los indispensables en Selección Colombia.

Jefferson Lerma: 100 partidos con Crystal Palace y un jugador crucial

Lerma llegó al Palace en julio de 2023, pero ya estaba jugando en Premier League para entonces. Antes, prestó sus servicios al Bournemouth, y sus buenas actuaciones allí le permitieron seguir en la que, para muchos, es la liga más competitiva del mundo.

Dos años y medio después, Lerma puede afirmar que es protagonista en uno de los momentos más sublimes en la historia de la institución: ganó la FA Cup (2024-2025) y la Supercopa de Inglaterra (2025-2026). Además, disputa con el equipo la Conference League, torneo internacional.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, campeones de la FA Cup 2024-2025. Foto: Getty Images

Caída de Crystal Palace ante Arsenal, por EFL Cup, opaca los 100 partidos de Lerma

El portero español Kepa Arrizabalaga fue el héroe del Arsenal este martes en Londres, al atajar el penal decisivo al defensa Maxence Lacroix y darle a los Gunners la victoria sobre Crystal Palace por 8-7 en cuartos de final de la Copa de la Liga.

Lacoix, que tuvo una noche aciaga, había adelantado al Arsenal con un gol en contra a falta de 10 minutos para el final en el Emirates Stadium, la casa de los Gunners.

Pero Marc Guehi empató para el Crystal Palace en los descuentos (90+5′) y llevó la definición los tiros desde los doce pasos.

En la tanda de penales ambos equipos anotaron sus primeros siete remates. luego, el defensa William Saliba convirtió el octavo penal del Arsenal y Kepa se lanzó a su derecha para detener el disparo de Lacroix, asegurando la victoria por 8-7.

Fue un momento de redención para el portero español, que protagonizó un incidente polémico al negarse a ser sustituido antes de la tanda de penales de la final de la Copa de la Liga de 2019, que el Chelsea perdió contra el Manchester City.

Kepa también falló un penal en la final de la Copa de la Liga de 2022, que el Chelsea perdió contra el Liverpool en definición desde los doce pasos.

Los Gunners se enfrentarán en semifinales de la Copa de la Liga al Chelsea, en partidos de ida y vuelta que se jugarán en enero y febrero, mientras que el Manchester City jugará en la otra semi contra el defensor del título, el Newcastle United.

El Arsenal ganó la Copa de la Liga por última vez en 2020.

*Con información de AFP.