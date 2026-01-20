Es un hecho lo de Daniel Muñoz: DT en Crystal Palace confirmó noticia que retumba en Colombia

Buenas noticias para la Selección Colombia a meses del Mundial 2026. Según lo dio a conocer el técnico de Daniel Muñoz en Crystal Palace, el lateral derecho está próximo a regresar tras superar una lesión de rodilla.

Durante una reciente atención a los medios de comunicación, Oliver Glasner dio a conocer que para esta semana estaba prevista la vuelta a los entrenamientos del defensor por zona derecha.

“Dani solo ha entrenado esta semana. Entrenará con nosotros la semana que viene", anticipaba la voz autorizada del Palace.

Adicionalmente, sin confirmar, pero pensando en que el proceso de recuperación siguiera de manera positiva, le puso fecha para verlo nuevamente sumar minutos: “Debería estar disponible contra el Chelsea”.

“Igual que Ismaïla Sarr. Esto nos dará más opciones”, sumó el DT de otras actualizaciones importantes de su plantel.

La última vez que Muñoz jugó un partido completo fue cuando se enfrentaron a Burnley, el año pasado. Después de eso apareció el parte médico, el cual lo alejó de las canchas por 12 partidos.

De darse contra Chelsea su vuelta, sería en el juego correspondiente a la fecha 23 de la Premier League, el cual está programado para jugarse el domingo (25 de enero) desde las 9:00 a.m. (hora de Colombia).

Titular indiscutido

Tanto en Selección Colombia como en su club, Daniel Muñoz es uno de los once que es elegido de manera predilecta por su entrenador. A lo largo de la presente campaña en Inglaterra, acumula un total de 22 partidos.

Por Premier jugó 14, por Conference League 6 y 2 por Copa de la Liga. En la gran mayoría de estos fue inicialista y llegó a completar los 90′, lo que le permitió hacerse presente en el marcador con tres goles y una asistencia.

Con la Tricolor, si Néstor Lorenzo lo tiene a su disposición, será usado por la banda derecha para la disputa del Mundial 2026. Junto a Luis Díaz y James Rodríguez, Muñoz es uno de los que no se ve cómo puedan quedarse fuera de la lista final.

Nuevos rumores de salida

A pesar de tener un contrato que hace poco firmó hasta 2028 con Crystal Palace, se ha vuelto costumbre en los mercados de fichajes que al colombiano lo sitúen en diferentes países, equipos y casi siempre con clubes de renombre en Europa.

Durante un tiempo fue relacionado con Real Madrid, Barcelona, así como también con Manchester City. Ninguna de estas versiones de prensa prosperó, y se le siguió viendo en el cuadro de media tabla hacia arriba de Reino Unido.

Hoy día, según lo comentado por otros portales en el Viejo Continente, para Daniel aparecerían en su radar clubes de renombre como Manchester United o PSG. Ambos conjuntos son históricos, pero habría que ver si se atreven a poner el dinero que piden para su salida del Palace.

En el mercado de fichajes, según la plataforma Transfermarkt, el cafetero vale unos 27 millones de euros. Para que se dé un fichaje, el cuadro inglés pediría unos 35 y más, porque confía en que tenga una gran Copa del Mundo que lo cotice algo más.