Agonía para Jefferson Lerma: en Crystal Palace no va más y futuro para el Mundial 2026 alarma

Una vez culmine la actual campaña, el volante de Selección Colombia se vería obligado a buscar un nuevo club. En los últimos años, su carrera se ha escrito en Inglaterra.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

15 de enero de 2026, 9:22 p. m.
Jefferson Lerma se irá de Crystal Palace y no hay claridad de su futuro a meses del Mundial 2026
Foto: Getty Images

A menos de seis meses del Mundial 2026 seguirle la pista a los posibles convocados de Selección Colombia es sumamente importante. Hay varios que están atravesando un presente complejo, con tendencia a la baja.

Luis Díaz es uno de los pocos fijos que transita por la calma, pero James Rodríguez, Daniel Muñoz, Richard Ríos y Jefferson Lerma no ven la mejora de su actualidad. Del último mencionado, recientemente se supo que podría quedar pronto en el limbo.

Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, en Crystal Palace, podrían quedar a la deriva para 2026
Foto: Getty Images

De acuerdo a las informaciones que surgen desde Europa, el volante estaría por terminar su historia con Crystal Palace, donde está hace varios años. A la edad de 31 años, la dirigencia no se plantearía renovarle el vínculo que va hasta mediados del presente periodo.

Esto lo que haría es dejar a la deriva a un jugador que es importante para la idea de juego que plantea Néstor Lorenzo. Si bien ya suena para ir a otras ligas, se empezaría a ver que su carrera va en un declive normal de todo jugador al pasar la barrera de los ’30′.

Aunque hasta mediados del año Lerma estaría con el cuadro inglés, su incidencia en el equipo bajaría y no se sabe con qué ritmo vaya a llegar a la cita mundialista de Norteamérica.

Basándose en la información del periodista, Dominik Schneider: “Jefferson Lerma se marchará de Crystal Palace este verano”, sentencia.

Adicional a eso, el comunicador da a conocer la que sería la postura del cuadro rojiazul, que no se movería para ofrecer alguna extensión a Lerma: “El contrato del colombiano vence y una renovación parece improbable”.

El centrocampista español del Arsenal, Mikel Merino (izq.), comete una falta sobre el centrocampista colombiano del Crystal Palace, Jefferson Lerma, durante el partido de cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa entre el Arsenal y el Crystal Palace en el Emirates Stadium, en Londres, el 23 de diciembre de 2025. (Foto de Adrian Dennis / AFP)
Jefferson Lerma luchando un balón en un duelo ante Arsenal. Foto: AFP

Todo parece indicar que esa salida no sería solo decisión de la escuadra, sino también un deseo del propio Lerma por vivir algo distinto: “El jugador está interesado en un nuevo reto”.

Schneider apunta también a que unos primeros interesados han empezado a monitorear la situación. Ambos destinos conducirían a Turquía, en donde se encontraría con Davinson Sánchez o Jhon Jáder Durán.

“Galatasaray y Beşiktaş siguen interesados ​​y en contacto", revelaron de posibles chances de club tras salir oficialmente de Crystal Palace.

Lerma ya dejó un legado en ‘The Eagles’

Pocos clubes han hecho parte de la carrera deportiva de Jefferson Lerma. Apenas ha defendido cuatro escudos, luego de tener extensas carreras en dos de Inglaterra y uno más de España.

Donde más ha durado es en Bournemouth, en el que estuvo desde 2018 hasta 2022. Su permanencia allí le significó más de 150 partidos, en los que osciló entre defender la categoría y lograr el ascenso.

LONDON, ENGLAND - AUGUST 10: Jefferson Lerma and Daniel Munoz of Crystal Palace celebrate after the team's victory during the 2025 FA Community Shield match between Crystal Palace and Liverpool at Wembley Stadium on August 10, 2025 in London, England. (Photo by Alex Pantling - The FA/The FA via Getty Images)
Jefferson Lerma y Daniel Muñoz celebrando la Community Shield en Wembley Foto: The FA via Getty Images

Después de esa larga estancia en los rojinegros, para la campaña 2023/2024 apareció Palace para dar un salto a su carrera deportiva. Allí está próximo a superar la barrera de los 100 partidos.

Con las águilas hizo su historia el año pasado junto a Daniel Muñoz, luego de alcanzar la conquista de dos de los títulos más relevantes de Inglaterra: FA Cup (ante Manchester City) y Community Shield (frente al Liverpool).

Se espera que se vaya esclareciendo el panorama para el volante en los próximos meses y antes de la Copa del Mundo 2026.

