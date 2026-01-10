Deportes

Palazo para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: rotundo fracaso ante un rival de sexta categoría

Crystal Palace sufre el golpe más duro de la fecha en la tercera ronda de la FA Cup; adiós a la defensa del título.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

10 de enero de 2026, 3:32 p. m.
Daniel Muñoz, defensor colombiano del Crystal Palace.
Daniel Muñoz, defensor colombiano del Crystal Palace. Foto: Getty Images

El modesto Macclesfield FC, que milita en sexta división del fútbol inglés, protagonizó este sábado una proeza al eliminar al vigente campeón de la FA Cup, el Crystal Palace, al que derrotó por 2-1.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma brillaron por su ausencia, así como la mayoría de titulares, por decisión técnica de Oliver Glasner.

Nuevo gol de Jhon Arias: el video de su magistral definición levanta aplausos en Inglaterra

Como suele ocurrir en la competición más antigua del mundo, en el césped no se vio la diferencia de nivel entre el decimotercer clasificado de la poderosa Premier League y el 14º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

El club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson (43’).

Deportes

Falcao no fue el último: Millonarios confirma nuevo fichaje y llega desde el exterior

Deportes

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

Deportes

Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 es viral por un gesto en la Copa África: nunca antes visto

Deportes

Nuevo gol de Jhon Arias: el video de su magistral definición levanta aplausos en Inglaterra

Deportes

Qué canal pasa Barcelona vs. Real Madrid: así puede ver la final de la Supercopa de España

Deportes

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Deportes

Messi confesó cuál fue uno de los momentos más crudos que ha vivido en el fútbol: “Me quería morir”

Deportes

Complejo parte médico sobre Jefferson Lerma llega desde Inglaterra: técnico de Crystal Palace lo confirmó

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Crystal Palace: Jefferson Lerma fue titular

Deportes

Noticia de Daniel Muñoz en Premier League: le cae en plena lesión que vive con Crystal Palace

El guardameta argentino del Crystal Palace, Walter Benítez, volvió a recoger el balón de su portería tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts (60’).

Descuento de Yeremy Pino

Los aficionados locales se vinieron arriba y empezaron a cantar “¡Queremos tres!”, pero el tercer gol del partido lo anotó el internacional español Yeremi Pino de falta directa (90’).

Sin embargo, el equipo londinense, que en mayo derrotó en la final al Manchester City de Pep Guardiola y conquistó el primer título de su historia, ya no tuvo tiempo para forzar el empate.

Esta derrota configura la primera gran decepción de los colombianos en el Crystal Palace durante la presente temporada. Aunque Muñoz y Lerma no estuvieron presentes, vieron desde casa esta caída que está retumbando en la prensa británica.

“Es vergonzoso. No tengo explicación para lo que he visto hoy. No hay excusa. Es una locura, después de vivir la victoria en la FA Cup y ahora perder aquí”, declaró Glasner. “Todos están decepcionados. Los jugadores están frustrados. No estuvimos a la altura. Lo sentimos. Espero que lo entiendan”, agregó.

Macclesfield Town's Josh Kay, center and Crystal Palace's Kaden Rodney vie for the ball, during the FA Cup third round soccer match between Macclesfield Town and Crystal Palace, at the Leasing.com Stadium, Macclesfield, England, Saturday, Jan. 10, 2026. (Martin Rickett/PA via AP)
Macclesfield FC dio el batacazo contra Crystal Palace. Foto: AP

¿Dónde juega el Macclesfield FC?

El pequeño estadio de Moss Rose fue invadido por la multitud al pitido final y, en ella se encontraba el propietario del club, Robert Smethurst, empresario local artífice del cuento de hadas.

El Macclesfield FC nació hace cinco años sobre las cenizas del Macclesfield Town, un club de quinta división en quiebra.

Los Silkmen empezaron en el noveno peldaño del fútbol inglés en la temporada 2021-2022 y han logrado tres ascensos en cuatro campañas desde entonces.

El equipo dirigido por John Rooney, hermano menor del exinternacional Wayne Rooney, estuvo de luto hace menos de un mes por el fallecimiento de su joven delantero Ethan McLeod en un accidente de tráfico cuando regresaba de un partido de liga.

*Con información de la AFP.

Más de Deportes

BOGOTA, COLOMBIA - FEBRUARY 8: Radamel Falcao of Millonarios greets the fans during a Liga Colombiana match between Millonarios and La Equidad at Estadio El Campin on February 8, 2025 in Bogota, Colombia. (Photo by Santiago Arenas/Eurasia Sport Images/Getty Images)

Falcao no fue el último: Millonarios confirma nuevo fichaje y llega desde el exterior

FREDRIKSTAD, NORWAY - AUGUST 28: Daniel Munoz of Crystal Palace reacts during the UEFA Conference League Play-off Round Second Leg match between Fredrikstad and Crystal Palace on August 28, 2025 in Fredrikstad, Norway. (Photo by Sebastian Frej/Getty Images)

Palazo para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: rotundo fracaso ante un rival de sexta categoría

Diego Arias, director técnico (e) de Atlético Nacional.

Atlético Nacional le busca equipo a estos seis jugadores: se conoció la lista de sentenciados

Rabat, Morocco - January 6: Algeria's Riyad Mahrez passes the ball as DR Congo's Noah Sadiki comes in to stop him during the Africa Cup Of Nations Round Of 16 match between Algeria and DR Congo at Moulay Hassan Stadium on January 6, 2026 in Rabat, Morocco. (Photo by Torbjorn Tande/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 es viral por un gesto en la Copa África: nunca antes visto

Wolverhampton Wanderers' Jhon Arias celebrates scoring their side's second goal of the game during the Emirates FA Cup third round match at Molineux Stadium, Wolverhampton. Picture date: Saturday January 10, 2026. (Photo by Bradley Collyer/PA Images via Getty Images)

Nuevo gol de Jhon Arias: el video de su magistral definición levanta aplausos en Inglaterra

Vinicius Junior R of Real Madrid vies with Pedri of Barcelona during the La Liga football match between Real Madrid and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid, Spain, on Oct. 26, 2025. (Photo by Gustavo Valiente/Xinhua via Getty Images)

Qué canal pasa Barcelona vs. Real Madrid: así puede ver la final de la Supercopa de España

Millonarios, con Falcao, calienta motores para su primer partido de pretemporada en Argentina.

Se filtró la nueva camiseta titular de Millonarios: modificación del escudo genera polémica

Messi con Argentina.

Messi confesó cuál fue uno de los momentos más crudos que ha vivido en el fútbol: “Me quería morir”

Nómina de Millonarios para la Liga BetPlay 2025-ll.

Lo descartaron en Millonarios y ahora da su versión tras ir a préstamo a otro club: “Anormal lo que vivimos”

Se mueve la tabla en Bundesliga tras el empate del Dortmund: Bayern de Lucho Díaz sonríe.

Noticia de lujo para Luis Díaz y Bayern Múnich en Bundesliga: la tabla tras el tropezón de Borussia Dortmund

Noticias Destacadas