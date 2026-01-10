Palazo para Daniel Muñoz y Jefferson Lerma: rotundo fracaso ante un rival de sexta categoría

El modesto Macclesfield FC, que milita en sexta división del fútbol inglés, protagonizó este sábado una proeza al eliminar al vigente campeón de la FA Cup, el Crystal Palace, al que derrotó por 2-1.

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma brillaron por su ausencia, así como la mayoría de titulares, por decisión técnica de Oliver Glasner.

Como suele ocurrir en la competición más antigua del mundo, en el césped no se vio la diferencia de nivel entre el decimotercer clasificado de la poderosa Premier League y el 14º de la National League North (la sexta categoría del fútbol inglés).

El club de Cheshire, al sur de Mánchester, abrió el marcador con un libre directo cabeceado por el capitán Paul Dawson (43’).

El guardameta argentino del Crystal Palace, Walter Benítez, volvió a recoger el balón de su portería tras un disparo desviado acrobáticamente con la pierna por Isaac Buckley-Ricketts (60’).

Descuento de Yeremy Pino

Los aficionados locales se vinieron arriba y empezaron a cantar “¡Queremos tres!”, pero el tercer gol del partido lo anotó el internacional español Yeremi Pino de falta directa (90’).

Sin embargo, el equipo londinense, que en mayo derrotó en la final al Manchester City de Pep Guardiola y conquistó el primer título de su historia, ya no tuvo tiempo para forzar el empate.

Esta derrota configura la primera gran decepción de los colombianos en el Crystal Palace durante la presente temporada. Aunque Muñoz y Lerma no estuvieron presentes, vieron desde casa esta caída que está retumbando en la prensa británica.

“Es vergonzoso. No tengo explicación para lo que he visto hoy. No hay excusa. Es una locura, después de vivir la victoria en la FA Cup y ahora perder aquí”, declaró Glasner. “Todos están decepcionados. Los jugadores están frustrados. No estuvimos a la altura. Lo sentimos. Espero que lo entiendan”, agregó.

Macclesfield FC dio el batacazo contra Crystal Palace. Foto: AP

¿Dónde juega el Macclesfield FC?

El pequeño estadio de Moss Rose fue invadido por la multitud al pitido final y, en ella se encontraba el propietario del club, Robert Smethurst, empresario local artífice del cuento de hadas.

El Macclesfield FC nació hace cinco años sobre las cenizas del Macclesfield Town, un club de quinta división en quiebra.

Los Silkmen empezaron en el noveno peldaño del fútbol inglés en la temporada 2021-2022 y han logrado tres ascensos en cuatro campañas desde entonces.

El equipo dirigido por John Rooney, hermano menor del exinternacional Wayne Rooney, estuvo de luto hace menos de un mes por el fallecimiento de su joven delantero Ethan McLeod en un accidente de tráfico cuando regresaba de un partido de liga.

*Con información de la AFP.