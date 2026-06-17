La actriz y periodista de entretenimiento Jessica Cediel anunció que respaldará la candidatura de Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

Gustavo Bolívar dice que si gana Abelardo de la Espriella, los empresarios quedan notificados: “El país se va a incendiar”

“Este próximo domingo 21 hay que ganar y golear a la izquierda radical, póngale la raya al Tigre ya en el exterior se abrieron los puestos de votación, aprovechen y el domingo en Colombia con toda, pónganle la raya al Tigre”, pidió De la Espriella junto a la actriz.

De la Espriella ya ha venido sumando varios respaldos de cara a la segunda vuelta presidencial.

En los últimos días, De la Espriella conversó con el ciclista Nairo Quintana y el futbolista Miguel Ángel Borja.

“Qué alegría conversar con Nairo Quintana y Miguel Ángel Borja, dos colombianos que han llevado el nombre de nuestra Patria a lo más alto con disciplina, sacrificio y amor por Colombia. Ellos representan lo mejor de nuestro país: talento, perseverancia y la convicción de que los sueños se alcanzan con trabajo duro. En mi gobierno fortaleceremos el deporte con políticas claras, más oportunidades y nuevos escenarios desde los barrios y las regiones, para los deportistas de hoy y de mañana”, dijo De la Espriella.