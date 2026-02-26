BOGOTÁ

Universitario conoció a mujer por internet, lo subieron a un taxi y lo robaron: esta es la historia

Los delincuentes están desatados en la capital de país.

Redacción Nación
26 de febrero de 2026, 9:04 a. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. Foto: Getty Images

Diariamente, en la capital del país se están conociendo casos de personas que han sido víctimas de los delincuentes en diferentes sectores de Bogotá. Entre los casos más sonados está el de Diana Ospina, mujer que fue secuestrada y robada luego de subirse a un taxi durante la madrugada del pasado domingo, tras haber salido de un reconocido bar de la ciudad.

Piden medidas de protección para Diana Ospina tras su secuestro y la eventual captura de los responsables

Ahora, el caso más reciente es el de un joven universitario que conoció a una mujer a través de una red social y esta lo terminó robando, luego de que ambos terminaran tomando un taxi en el sector de Galerías.

De acuerdo con lo narrado por el joven Kevin Albarracín a El Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, la joven se le presentó como estudiante de odontología, trabajadora y de muy buena familia.

El joven dijo que venían charlando a través de redes sociales hace aproximadamente dos semanas y este miércoles, finalmente, ella le pidió que se vieran personalmente. Aprovechando que él estaba en la zona de Galerías, él aceptó que se vieran en un bar donde ingirieron licor.

Luego de varias horas, contó Albarracín, tomaron un taxi, el mismo donde lo robó la joven junto al conductor. Eran cómplices.

“Cuando hago la llamada y vuelvo a la mesa, ella ya tenía un Gatorade que había comprado y ya estaba servido. A los cinco minutos de eso, yo pagué la cuenta y nos fuimos a un taxi que nos recogió aquí mismo en la esquina y ese taxista era cómplice de ella”, recordó el universitario en El Ojo de la Noche.

Ella es la joven que denuncia haber sido drogada y robada tras salir de un bar en Bogotá, el mismo día del caso Diana Ospina

Posteriormente, empezó el calvario para el universitario, dado a que el delincuente que manejaba el taxi sacó un cuchillo y empezó a amenazarlo.

El conductor saca un cuchillo y me lo acerca hacia las piernas y ella se lanza encima mío y me empiezan a decir que les entregue todas las cosas, que no vaya a gritar, que mire hacia abajo”, aseveró.

Transcurridos 40 minutos, los delincuentes lo abandonaron en el sector de Colina Campestre.

Llevaba el iPad con el que estudio, un celular que es el iPhone 17 Pro Max y las tarjetas; Debemos tener cuidado en este tema de las aplicaciones, ya que no todo mundo no es quien dice ser”, agregó Albarracín en el noticiero citado anteriormente.

