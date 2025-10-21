Suscribirse

Estos son los dos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’; hubo lágrimas y una emotiva despedida

Un nuevo reto de eliminación en el que una mujer y un hombre abandonaron la competencia.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

22 de octubre de 2025, 3:07 a. m.
Dos participantes del 'Desafío Siglo XXI' fueron eliminados.
Dos participantes del 'Desafío Siglo XXI' fueron eliminados. | Foto: Tomada de Instagram @desafiocaracol

En el capítulo del 21 de octubre, los participantes del equipo Gamma cumplieron con el castigo, durante la noche y parte del día tuvieron que realizar los ejercicios que aparecían en la ruleta cada vez que sonaba la alarma.

Mientras tanto, Katiuska y Zambrano de Omega, estuvieron disfrutando de las comodidades de la ‘suite Ditu’, donde compartieron sus opiniones frente a la competencia, comieron algo diferente, hicieron uso del jacuzzi y descansaron en las camas, pues en las dos noches anteriores habían tenido que dormir en el piso por haber perdido una de las pruebas.

¿Quién fueron los dos eliminados?

Por el lado de los hombres, Potro y Gio, ambos del grupo naranja, fueron los que se enfrentaron en el reto a muerte y después de haberlo dado todo en la pista, Potro logró superar los obstáculos y terminar la prueba primero, dejando al modelo por fuera del juego.

Ante su salida, su compañera Mencho le expresó su sentir, pues desde el inicio forjaron una sólida amistad y se apoyaron mutuamente, y permanecieron juntos en los cambios que surgieron en El Desafío.

“Él sabe que lo quiero muchísimo. El loco Gio queda impregnado en esta familia porque nos enseñaste a reír, nos enseñaste a unirnos, nos regañabas cuando tenía que ser”, dijo la pesista.

En el caso de las mujeres, Katiuska fue quien llegó primero, pues al final le tomó ventaja a su compañera Manuela y se salvó de quedar eliminada.

Valentina no aguantó y rompió en llanto, pues estuvieron juntas en Alpha y formaron una sólida amistad que se evidenció en los capítulos, dado que, después de haber quedado en equipos diferentes, se siguieron mandando saludos y apoyándose.

“Manuela es una persona espectacular, es una mujer con una vibra muy bonita. Me duele que se vaya, pero también estoy feliz porque tanto a mí como a ella nos vieron como débiles, por decirlo así, aunque no lo somos, pero has llegado hasta este punto y yo sé que Dios le tiene cosas grandísimas”, comentó la comunicadora con la voz entrecortada.

El elegido y su misión

Como es costumbre, en cada prueba de eliminación se conoce al participante que debía realizar una tarea y si logró cumplirla. En este ciclo, el elegido fue Eleazar y cumplió con su misión, por lo que recibió la suma de diez millones de pesos y evitó ser eliminado.

“No fue fácil la verdad. La tarea que me pusieron era asegurarme que Omega perdiera sentencia y hambre”, reveló, mencionando también que durante la prueba sí hizo lo posible para que su equipo no ganará.

Aunque, el deportista paisa tenía claro que cumpliría, antes de salir de la casa intentó que todos sus compañeros comieran todo lo que podían para que no les fuera tan difícil aguantar hambre.

Desafío Siglo XXIdesafio

