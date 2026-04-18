La ciudad se prepara para una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), evento organizado por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro, que presenta un espacio para todos aquellos amantes de la literatura y sus distintas presentaciones.

En FILBo 2026, la literatura infantil y juvenil aborda preguntas sin única respuesta e hilos invisibles

El evento, que abrirá sus puertas para todo el público a partir del 21 de abril al 4 de mayo, tendrá múltiples charlas, encuentros, debates, firma de autógrafos y libros, junto con muchas actividades más que posicionan la FILBO como un referente en el mundo editorial en el país.

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá informó que, durante el transcurso de la feria, se tendrá una agenda editorial que incluirá el lanzamiento de ocho nuevos títulos junto con una colección compuesta por 12 librillos.

Para la edición 38, el evento tendrá como eje temático ‘Escucharnos es leernos’: una invitación a entender la vida desde el sosiego, la calma y el silencio. Cada uno de los invitados presentará obras literarias, poéticas, ensayísticas y periodísticas relacionadas con la temática de este año.

Adicionalmente, India será el país invitado de honor, y en los 23 pabellones dispuestos en Corferias, los asistentes podrán conocer y disfrutar su riqueza cultural, histórica y filosófica por medio de espacios de diálogo cultural y literario, junto con productos audiovisuales y artísticos.

Para esta edición de la FILBO se estima una asistencia de más de 600.000 visitantes durante estas 14 fechas.

Fechas, horarios y costos

La Feria Internacional del Libro de Bogotá se realizará en Corferias, ubicado en la carrera 37 #24-67.

Para el desarrollo de la programación general, los organizadores del evento informaron que, en el primer día, la feria abrirá sus puertas a partir de las 12 del mediodía hasta las 8:00 de la noche. Ya desde el 22 de abril hasta el 4 de mayo, el horario será de 10:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Refiriéndose a la entrada de la FILBO, se informó que el valor de las boletas será de un precio de $14.000 para aquellas personas mayores de 12 años, mientras que menores de edad entre las edades de 6 y 12 deberán pagar un precio de $11.500. Aquellos menores de 6 años podrán ingresar el evento sin costo alguno. Para la gente interesada en adquirir las boletas, puede ingresar a la página web https://www.feriadellibro.com/ y dar clic en el botón ‘Adquiere tu boleta’ o efectuar el pago dirigiéndose a las taquillas del recinto ferial.

Invitados para la edición de la FILBO 2026

Entre los invitados internacionales se encuentran el escritor argentino Patricio Pron, ganador del Premio Alfaguara 2019; la autora mexicana Dhalia de la Cerda; la escritora rusa Anna Starobinets; y el filósofo e historiador británico John Sellars, profesor de filosofía en la prestigiosa Royal Holloway.

En cuanto a la representación colombiana, participarán Gonzalo García Barcha, hijo de Gabriel García Márquez, el escritor bogotano Mario Mendoza; el periodista Juan Carlos Garay y el comediante Iván Marín.