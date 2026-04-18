“Hay que dejarse encontrar por los libros”, directora de la FilBo da detalles sobre la nueva edición

Adriana Ángel, directora ejecutiva de la Feria Internacional del Libro de Bogotá desde hace años, lidera uno de los eventos culturales y literarios más ambiciosos de Colombia. Su gestión ha posicionado a la Filbo como epicentro editorial de América Latina, justo cuando el país enfrenta un 2026 de definiciones políticas donde la escucha y la palabra escrita son urgentes para tender puentes de diálogo.

India y su visión de la introspecciónLa edición 38 de la Filbo, del 21 de abril al 4 de mayo de 2026 en Corferias, recibe por primera vez a India como país invitado de honor. “Es la primera vez que India será país invitado de honor en un evento como el nuestro, y están muy emocionados. Desde el Instituto del Libro en Nueva Delhi se han preparado muchísimo, tanto en programación cultural como en la puesta en escena del pabellón”, relata Ángel, quien da detalles sobre el gran trabajo detrás de los 3.000 metros cuadrados dedicados a este país.

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“Tendremos una gran librería administrada por la Librería Lerner, con libros en español, inglés e hindi. Habrá dos escenarios con cerca de 100 actividades durante los 14 días de feria y una delegación de unas 75 personas entre autores, moderadores y artistas. También tendremos exposiciones y una muestra de cine con alrededor de 30 películas. Será una experiencia muy enriquecedora para los visitantes, especialmente por la diversidad cultural de India”, explica.

Adriana Angel. Directora de la FILBO. Bogotá Abril 14 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

El lema ‘Escucharnos es leernos’ conecta con la tradición espiritual india, promoviendo la introspección en un mundo convulso. “Cada año la Filbo tiene una temática y este año gira en torno al silencio. Nuestro lema es ‘Escucharnos es leernos’. India, con su tradición espiritual, nos invita a la introspección y al reconocimiento de la voz interior.

Además, en un contexto global convulso, político, económico y social, queremos que la feria sea un espacio para conversar, escucharnos y reconocer al otro, justo previo a las elecciones presidenciales en Colombia. Que la Filbo sea el espacio para reconocer al otro y respetar opiniones distintas”, explica la directora.

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Desde 1988, la Filbo ha fortalecido el sector editorial y posicionado a Bogotá globalmente. Su programación cultural y académica atrae públicos diversos, mientras genera turismo cultural con impacto en hotelería y gastronomía. “La Filbo es el evento cultural y literario más importante del país, realizado de forma ininterrumpida desde hace 38 años. Gracias a un evento como este, el sector editorial se ha fortalecido y ha posicionado a Bogotá en el mapa editorial internacional.

También destaca la calidad de su programación cultural y académica, que convoca a distintos públicos con intereses específicos. Cada visitante llega con un propósito: comprar libros, conocer autores, asistir a eventos o compartir en familia. Otro hito importante es su impacto como nodo de turismo cultural, con un fuerte impacto económico en sectores como hotelería, gastronomía y transporte”, resalta Ángel.

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Cifras que miden el impacto

Adriana Angel. Directora de la FILBO. Bogotá Abril 14 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

Las cifras de 2025 ilustran la magnitud del evento: 67.000 millones de pesos en derrama económica en 17 días, 2.300 actividades, 500 invitados de 30 países y 576.000 visitantes, de los cuales 250.000 participaron en eventos culturales.

“Hemos pasado de tener nueve ferias del libro en Colombia hace diez años a más de 80 actualmente, lo que demuestra el crecimiento del interés por la lectura”, afirma.Entre los hitos de la feria, la relación con el público también aparece. De nueve a 22 zonas de firmas, con el primero de mayo como día familiar récord de asistencia.

Estrategias como la internacionalización, el Salón de Negocios, formación continua y programación diversa impulsan el sector. “Trabajamos sobre cuatro ejes principales: internacionalización, negocios, formación y programación cultural. El Salón Internacional de Negocios es clave, con cerca de 90 mesas y más de 1.200 citas en dos días.

También fortalecemos la formación de toda la cadena del libro: autores, editores, distribuidores y lectores”, indica.

La inclusión es prioridad desde siempre y especialmente desde 2018 con Filbo Incluyente, donde la lengua de señas, lectura fácil, braille, audiodescripción y capacitaciones son protagonistas.

Adriana Angel. Directora de la FILBO. Bogotá Abril 14 de 2026. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA.

“Filbo Incluyente no es solo una franja, sino una feria pensada para todos. Es una Filbo pensada para que todos podamos participar en todas las charlas. Tenemos cada vez más eventos con interpretaciones de lengua de señas. Tenemos la programación en lectura fácil, tenemos el plano en braille con audiodescripción. Hacemos capacitaciones para los equipos de atención al cliente y de comunicaciones para que sepan cómo recibir a las personas que llegan con cualquier tipo de discapacidad, y se suman cada vez más distintas fundaciones y agremiaciones para que la Filbo sea un espacio seguro.

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Queremos que sea un espacio seguro y accesible para todas las personas. Esto ha inspirado para que otras ferias del país también sigan estos pasos”, subraya Ángel.Sobre cómo se ha logrado mantener el evento tres décadas, la directora señala que “la FILBo es organizada por Corferias y la Cámara Colombiana del Libro. Buscamos alianzas públicas y privadas que hacen posible la programación. La Filbo no sería posible sin toda la gente que cree poderosamente en lo que hacemos. Solo la programación oficial cuesta alrededor de 4.000 millones de pesos. Es un esfuerzo conjunto de muchos actores que creen en el poder del libro”, precisa.

Imperdibles de la FilBo

Sobre los imperdibles de esta edición, Ángel menciona a Kiran Desai, Martín Barón, Nemonte Nenquimo, Socorro Venegas, Alberto Fuguet, Pilar Quintana, Andrea Cote, Mari Grueso, Daniel Rabanal, Owen Richardson y Julia Salander.

Respecto a exposiciones clave, aparecen ‘Macondo York’, con fotos de Iván Onatra sobre García Márquez en Nueva York, con apoyo de Fundación Gabo, y ‘Escuchar de otra manera’, de la Universidad de los Andes, sobre la Comisión de la Verdad. Además, Ángel señala la importancia de los días LIJ o de Literatura Infantil y Juvenil, una franja dedicada a “entender qué están leyendo los jóvenes, qué les interesa, qué cambios presenta este público. Además, vamos a tener sesiones musicales y una fuerte presencia de Boyacá como departamento homenajeado; vamos a tener una puesta en escena preciosa de la mujer de Boyacá. Habrá una programación muy diversa que mezcla literatura, arte y música”, afirma.

Para cerrar, Ángel envía un mensaje emotivo: “A mí los libros me han salvado la vida en muchas ocasiones. Y la posibilidad de que algo así suceda en un evento como la Filbo es muy probable. Los libros tienen la capacidad de encontrarnos en los momentos más importantes. Mi invitación es a dejarse encontrar por los libros. En un momento del mundo lleno de incertidumbre, la Filbo es un espacio de esperanza. Que tantas personas se reúnan alrededor de la lectura es una ganancia enorme. Así que déjense encontrar por esas palabras: seguro no van a ser los mismos después”.