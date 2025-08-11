“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”: María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, habló este lunes, 11 de agosto, desde el Capitolio Nacional, a donde llegó junto a sus hijas para recibir el cuerpo de su esposo, quien permanecerá en cámara ardiente durante los próximos tres días.

En medio de su dolor dejó un mensaje de “amor, unión y paz”. Además, hizo un llamado a la justicia para que actúe de manera expedita sobre la investigación de este atroz asesinato, al tiempo que rechazó “cualquier acto de venganza” por la muerte de su esposo.

“Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás (…) Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones”, dijo Tarazona.

María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, llegó al Capitolio Nacional para recibir su cuerpo. Dejó un mensaje de “amor, unión y paz”, y pidió a la justicia actuar de manera expedita. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/2ivZo8G0iA — Revista Semana (@RevistaSemana) August 11, 2025

La esposa del senador envió un mensaje a los médicos que estuvieron acompañándolo y pendientes de su estado, durante dos meses en la Fundación Santa Fe en Bogotá.

“Dándole las gracias a todos los médicos en cabeza del doctor Fernando Hakim que hicieron todo lo posible y todo lo humanamente y médicamente posible por salvarle la vida a Miguel. Sus médicos, cada uno de ellos, su equipo de enfermeros y enfermeras lucharon a la altura de Miguel. Esa batalla que Miguel hubiera querido que dieran y que lo hicieron con la altura. Gracias por no desfallecer y estar con Miguel hasta el último minuto”, mencionó.

María Claudia Tarazona con Miguel Uribe Londoño, papá del senador. | Foto: HELEN RAMÍREZ

Tarazona, quien demostró al país su fortaleza durante el tiempo que su esposo luchaba por su vida, agradeció a Dios por la fortaleza que le dio para afrontar hoy esta situación.

“Le quiero dar infinitas gracias a Dios por haberme permitido estos dos meses al lado de Miguel, por haber aprendido a amar a Dios y a recibirlo en mi corazón. Sin esos dos meses de preparación hubiera sido imposible enfrentar este momento. Dios está conmigo, me da fortaleza y durante estos dos meses me enseñó el camino del amor”, añadió.

Así mismo, envió un mensaje a su esposo y le agradeció por los años que estuvieron juntos y el amor que le brindó a ella, sus hijas y su pequeño hijo Alejandro.

“Se nos fue un hombre maravilloso para nosotros, el que canta, el que juega ajedrez, el que toca piano, el que compone canciones, el que le dedicó la vida con amor y entrega a Alejandro, a mis hijas y a mí. Para el país se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”, remarcó.

Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. | Foto: SEMANA

Y con profundo dolor agregó: “Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la posibilidad de gozar de su vida y de su compañía, de su amistad y trabajar con él, sabemos que en el corazón de Miguel su lucha y lo que él quisiera para todos nosotros los colombianos es unión, paz y amor”.

Por último, María Claudia Tarazona se refirió a las investigaciones que adelanta las autoridades con la captura de los presuntos responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay.