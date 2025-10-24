Repartidor intentó entregar flores en un funeral, tropezó frente al ataúd y terminó viviendo un bochornoso momento

Un video que comenzó como registro de una despedida familiar por una muerte se convirtió en un fenómeno viral luego de que un repartidor que llevaba un ramo de flores tropezara y cayera en la fosa abierta frente al ataúd. El hecho, ocurrido en un cementerio de Ecuador y difundido en redes sociales, interrumpió por segundos la tristeza del entierro y desató una oleada de reacciones de línea.

Según las versiones que circulan por el suceso, la escena fue captada por una joven que grababa la ceremonia: en las imágenes se ve al repartidor avanzando entre las personas con el ramo de Tamayo grande en las manos. Se ve que el hombre no mira el hueco delante del ataúd y desaparece en el pozo de tierra en un solo paso. De inmediato, algunos presentes se habrían acercado a socorrerlo.

El video fue publicado en TikTok e Instagram por diferentes cuentas, y en pocas horas acumuló miles de visualizaciones e interacción. Esa rapidez en la difusión del video, a pesar de que fuese de otro país, generó un gran alcance también en Colombia y lo convirtió en uno de los clips más populares del momento en las redes sociales.

Las reacciones recogidas en los comentarios que acompañan el registro del momento oscilaron entre la preocupación, el asombro y el humor. Mientras varios usuarios celebraron que los presentes ayudaron a sacar al joven de la fosa, otros respondieron con bromas y observaciones de tono irónico que rápidamente se volvieron tendencia.

Entre los miles de usuarios que inundaron las publicaciones del hecho, muchos reaccionaron con humor, pese a lo inesperado del hecho. “Se fue a entregar el delivery en el más allá”, escribió uno de ellos, mientras otro añadió: “Se tomó en serio el servicio puerta a puerta”. También hubo quienes alivianaron la tensión con ironía: “Casi llega a su fin. Gracias a Dios tenía el casco puesto”, “Mi primera chamba” o “La ubicación dio justo ahí y el cumplió con la entrega”.

Sin embargo, no faltaron las voces empáticas que lamentaron lo ocurrido y expresaron preocupación por el joven: “Ay, pobrecito, espero que se encuentre bien. Respeto que cada quien tome las cosas a su manera, pero a mí, en lo particular, me da pena lo que le sucedió”, dijo otra persona.