Suscribirse

Vehículos

Tesla no la pasa bien: resultados del tercer trimestre demuestran caída de la compañía de Elon Musk

Aunque las ventas aumentaron, los gastos operativos resultaron significativamente altos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

23 de octubre de 2025, 11:49 a. m.
Tesla ve el almacenamiento como un aliado de las renovables, aunque su alto costo requiere incentivos normativos.
Tesla tuvo un repunte de ventas, pero las condiciones del mercado muestran un panorama en el que la competencia china avanza con fuerza. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Tesla ha logrado un beneficio neto de 1.373 millones de dólares en el tercer trimestre del año, lo que supone un descenso del 37 % respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles la compañía, al cierre del mercado bursátil en Estados Unidos.

Contexto: El plan de Tesla para resistir a las medidas económicas de Estados Unidos, ¿planea un carro más económico?
El dueño de un Tesla Cybertruck se llevó una triste sorpresa tras dejarla cargando por dos semanas.
Los costes operativos aumentaron en un 50%, hasta 3.430 millones de dólares. | Foto: Getty Images

Las ventas se han incrementado en un 12 % interanual, hasta alcanzar una cifra de negocio de 28.095 millones de dólares. De su lado, los costes operativos aumentaron en un 50%, hasta 3.430 millones de dólares.

Este aumento de la facturación obedece a un incremento en las entregas de vehículos y al crecimiento en áreas como la de generación y almacenamiento de energía o la de servicios.

“Creemos que nuestra escala y estructura de costos nos permitirán navegar por la dinámica cambiante del mercado en todo el mundo con mayor eficacia que nuestros competidores, con avances en IA que hacen que nuestros productos sean los más atractivos del mercado”, ha manifestado Tesla.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 4.227 millones de dólares, lo que se traduce en una caída del 9 % respecto al período comprendido entre julio y septiembre de 2024. El margen Ebitda ha sido del 15%.

Mientras, el resultado operativo disminuyó un 40 % interanual a 1.600 millones de dólares, y un margen operativo del 5,8%.

De cara al cierre del año, Tesla ve “difícil” medir el impacto de los cambios en las políticas comerciales y fiscales globales sobre las cadenas de suministro de la automoción y la energía, su estructura de costes y la demanda de bienes duraderos y servicios relacionados.

“Si bien estamos realizando inversiones prudentes que prepararán nuestros negocios de vehículos, energía y otros negocios futuros para el crecimiento, los resultados reales dependerán de diversos factores, como el entorno macroeconómico general, el ritmo de aceleración de nuestros esfuerzos de autonomía y el aumento de la producción en nuestras fábricas”, ha argumentado.

Contexto: Tesla, en la mira por falla que habría provocado la muerte de una joven en un Cybertruck: “Estaría viva”
x
Tesla ha perdido terreno frente a la competencia china en los últimos meses. | Foto: Getty Images

Resultados vs. pedidos de Tesla a las autoridades norteamericanas

Tesla ha instado a los reguladores medioambientales de Estados Unidos a mantener los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero que se pusieron en marcha para empujar a la industria a vender vehículos eléctricos en mayor número.

Las regulaciones finalizadas bajo el mandato del presidente Joe Biden asumían que más del 50 % del mercado automovilístico estadounidense estaría compuesto por modelos totalmente eléctricos en 2032.

“Son un ejercicio legal de la autoridad que el Congreso otorgó a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para regular los gases de efecto invernadero de los nuevos vehículos de motor”, ha apuntado Tesla en una presentación regulatoria publicada por la EPA.

Contexto: Europa se queja por jugada de Tesla y BYD con sus carros eléctricos y exige tener el control en su territorio: “Dónde está el botón”
Los ADAS incluyen radares que detectan la presencia de vehículos en los diferentes ángulos del vehículo.
Tesla ha solicitado a EE.UU. sostener condiciones ambientales para impulsar venta de carros eléctricos. | Foto: Getty Images

Tesla ha expresado que “anima respetuosamente a la EPA a no rescindir la Declaración de Peligro, ya que dicha declaración es legal, se basa en un sólido registro fáctico y científico, y ha sido una parte establecida de la ley federal durante más de quince años”.

El esfuerzo de la EPA para derogar la conclusión de peligro es parte de una serie de acciones bajo el presidente Donald Trump para reducir el apoyo federal a los vehículos eléctricos, de los cuales Tesla es el mayor vendedor de la nación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Es inviable”: sectores políticos reaccionan al borrador de constituyente de Gustavo Petro y la califican como “imprudente” a meses de elecciones

2. Giro en el asesinato de la periodista María Victoria Correa: su sobrino de 17 años la habría mandado a matar por este motivo

3. Madre de Yina Calderón dio duro mensaje a la familia de Andrea Valdiri: “Piense un poquito”

4. MinDeportes se pronuncia tras polémica por la delegación de Juegos Intercolegidos Nacional de Caldas: “No fue promovido”

5. Presidente de izquierda de América Latina anuncia su candidatura a la presidencia en el 2026

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Teslacarros eléctricosMotor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.