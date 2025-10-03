Tesla, en la mira por falla que habría provocado la muerte de una joven en un Cybertruck: “Estaría viva”

La familia de una adolescente muerta en Estados Unidos en un accidente a bordo de un Tesla demandó al fabricante de autos a raíz de un supuesto problema en el cierre de las puertas, informaron el viernes medios del país.

Según la demanda presentada el jueves ante un tribunal de California, la estudiante de 19 años quedó atrapada en el habitáculo del auto en llamas tras haber chocado contra un árbol porque las puertas no abrían del interior ni del exterior.

“Su muerte era evitable”, declararon sus padres en un comunicado. Si no hubiese sido tan difícil escapar del Cybertruck en llamas, “estaría viva”, agregó su padre a medios estadounidenses, entre ellos The New York Times.

La joven murió en un Tesla Cybertruck que viajaba a exceso de velocidad. | Foto: Getty Images

Cuatro jóvenes se encontraban en el Cybertruck, un modelo con carrocería de acero inoxidable, cuyo aspecto externo recuerda la forma de un vehículo militar.

El auto circulaba a velocidad excesiva en el momento del accidente, en la noche del 27 de noviembre de 2024, según los demandantes.

Solo un pasajero pudo ser rescatado con vida, luego de que un testigo lograse extraerlo rompiendo un vidrio.

El mes pasado, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una investigación luego de que varios propietarios de modelos Y de Tesla señalaron un problema en la apertura y cierre de las puertas.

El regulador de seguridad expresó el martes 30 de septiembre que ha abierto una evaluación preliminar de las manijas de las puertas eléctricas de Tesla, ya que éstas se vuelven inoperantes debido a problemas con las baterías de bajo voltaje de ciertos vehículos del Modelo Y, según recogen ‘Bloomberg’ y Europa Press.

Elon Musk, CEO de Tesla, presentó su camioneta eléctrica Cybertruck. | Foto: AFP

Actualmente, la investigación se centraría presuntamente en 174.290 unidades de este SUV, aunque podría ampliarse a otros modelos de la marca dirigida por Elon Musk.

La NHTSA dijo que su investigación se abre tras la imposibilidad de nueve propietarios de abrir las puertas en los vehículos utilitarios deportivos Modelo Y 2021. En los escenarios más comunes reportados, algunos progenitores eran incapaces de volver a abrir las puertas de su Tesla para recuperar a un niño del asiento trasero o para colocarlos en el asiento trasero.

“La investigación de la NHTSA se centra en la operatividad de los cierres electrónicos de las puertas desde el exterior del vehículo, ya que esa circunstancia es la única en la que no hay forma manual de abrir la puerta”, dijo la agencia en su página web.

“La agencia continuará supervisando cualquier informe de atrapamiento que implique la apertura de puertas desde el interior del vehículo” y “tomará medidas adicionales según sea necesario”, han recalcado.

La denuncia de esta familia llega tras una investigación anunciada pro las autoridades norteamericanas sobre posibles fallas en los tiradores de las puertas. | Foto: Anadolu via Getty Images

El popular Cybertruck ha sido ampliamente cuestionado no solo por algunas cuestiones de seguridad, sino porque su diseño no ha caído bien en la industria automotriz.