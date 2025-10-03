Paola Turbay dio paso importante y reveló tema que dejará huella en su vida: “¿Te atreves a apostar?"

Paola Turbay se ha consolidado como una de las personalidades más destacadas de la farándula colombiana, no solo por su trayectoria como actriz, sino también por su recordada participación en Miss Universo 1994, certamen en el que llevó la banda del país.

Meses atrás, la artista volvió a robarse la atención del público gracias a su interpretación en La venganza de Analía 2. Allí encarnó a Paulina Peña, una antagonista ambiciosa y despiadada que dejó una fuerte impresión en los televidentes. Su actuación provocó toda clase de reacciones, confirmando el impacto que genera cada vez que aparece en pantalla.

Sin embargo, recientemente, Turbay llamó la atención de los curiosos con una inesperada noticia, la cual dejaba una huella valiosa en su vida personal. La celebridad reveló que estaría por primera vez en teatro, disfrutando de otra faceta dentro de su carrera como artista.

Aunque estuvo publicando videos que ya daban indicios de lo que sucedería, la actriz confirmó que era protagonista de una obra llamada Doble o nada, en la que compartía con Diego Trujillo. Ambos hacían equipo y lograban engranar, construyendo un relato interesante y distinto que será estrenado el 16 de octubre.

En la postal que subió a su cuenta oficial de Instagram, Paola Turbay, que reaccionó a una confesión de Daniel Samper Ospina, mostró su llegada al Teatro Nacional, donde confirmaba que esta sería su incursión sobre tablas, disfrutando de un escenario distinto y salido de lo común, pues siempre había estado detrás de cámaras.

“Mi primera obra de teatro”, escribió en el contenido, en el que etiquetó las cuentas de sus compañeros de escena.

Paola Turbay estará en teatro por primera vez. | Foto: Instagram @paolaturbay

De igual manera, en el anuncio del teatro, la celebridad dejó un texto sobre este proyecto, dando una idea sobre lo que se vería en esta propuesta artística y cultural. Algunas preguntas ayudaron a entender hacia dónde se encaminaría la trama de la obra, generando intriga en el público.

“¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para alcanzar la cima? En la oficina más alta de la ciudad, se juega una partida que cambiará para siempre el destino de una de las empresas más importantes de periodismo en la ciudad", escribió al inicio.

“Dos talentos se enfrentan para ganar la dirección general de la misma. Alex (Paola Turbay), una mujer brillante y decidida, sabe que esta es su única oportunidad. La apuesta: Doble o nada. Antonio (Diego Trujillo) es quien debe tomar la decisión de quién se queda con el cargo. Aquí, cada palabra es una daga, cada silencio, un secreto, y el poder se mide en riesgos y traiciones”, agregó en un comentario sobre la sinopsis.

“Doble o nada es una experiencia cargada de tensión con tintes de comedia negra. No te pierdas esta oportunidad única de ser testigo de una batalla donde solo sobrevive el más audaz. ¿Te atreves a apostar?”, concluyó.