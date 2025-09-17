Paola Turbay se ha convertido en una de las personalidades más destacadas del entretenimiento colombiano, combinando su faceta como actriz con el reconocimiento que obtuvo tras representar al país en Miss Universo 1994, certamen que la impulsó a la fama.

En tiempos recientes, volvió a conquistar la atención del público gracias a su participación en La venganza de Analía 2. En esta producción interpretó a Paulina Peña, un personaje cargado de maldad y ambición, que rápidamente se posicionó como una de las antagonistas más comentadas por la audiencia. Su actuación provocó reacciones diversas y reafirmó su versatilidad en la pantalla.

Tras el cierre del proyecto, las miradas de los curiosos se posaron en una reciente publicación que hizo Paola Turbay en sus historias, donde replicaba un contenido que subió Daniel Samper Ospina. El periodista compartió una postal, donde posaba con la exreina, luego de su show de El Petroverso.

De acuerdo con lo que se vio, el escritor no dudó en presumir la visita de la actriz a su evento, donde tuvieron la oportunidad de saludarse y posar para un recuerdo. Allí él soltó un comentario, el cual sería una especie de confesión de su adolescencia.

“Mi traga platónica en la adolescencia y la mujer más divertida e inteligente que existe fue a ‘El Petroverso’”, escribió, reflejando la emoción que le causó encontrarse con la artista.

Paola Turbay, por su parte, no lo pensó dos veces y reaccionó, mencionando que volvería muchas veces más a este proyecto, pues se había divertido bastante y consideraba al comunicador alguien genial.

“Y volveré mil veces más. Eres genial”, escribió en sus historias, donde plasmó lo feliz que salió de la obra y la admiración que sentía por el talento del periodista.

No obstante, Paola Turbay no perdió la oportunidad e invitó a sus fieles seguidores a este evento, asegurando que podía ser una buena terapia. Posó con otras personas y Daniel Samper Ospina, demostrando lo bien que la pasó en esta clase de espacios cargados de humor.

“¡Por favor! No pierdan la oportunidad de ver el Petroverso, de Daniel Samper Ospina. Es fácilmente la mejor terapia del año. Pura risa“, escribió en la otra publicación de su perfil de Instagram.

Paola Turbay y Daniel Samper Ospina | Foto: Instagram @paolaturbay