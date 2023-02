Shakira tiene una nueva tradición para celebrar San Valentín, ahora sin Piqué

Shakira ha estado imparable en este Día de San Valentín, fecha especial que se celebra en la mayoría de países del mundo y en la que el amor y el romanticismo son los protagonistas, pues la mayoría de personas celebran en pareja o con personas cercanas.

Sin embargo, son muchos los que llegan a esta fecha solteros y Shakira es una de ellas, pues luego de estar 12 años con el exfutbolista Gerard Piqué, terminó su relación en medio de un mar de polémicas donde hubo infidelidad, una tercera involucrada, tres canciones de despecho punzantes y venenosas, y la firma de una separación legal tan mediática que no le tuvo que envidiar nada a la que protagonizó la misma Kim Kardashian con su exesposo Kanye West.

El caso es que Shakira ya viene sanando todas las heridas que le dejó el catalán, quien está dichoso celebrando el Día de Enamorados con su nueva novia Clara Chía; ahora la colombiana está centrada en su bienestar y en el de su círculo cercano, donde solo caben sus papás, su hermano Tonino, sus cinco amigas irremplazables y sus dos hijos: Milan, de 10 años, y Sasha, de 8.

Shakira de vacaciones en Dubai en compañía de sus hijos, Sasha y Milán. - Foto: Cuenta de Instagram: Shakira

Ellos son los que la han estado acompañando en los últimos meses, los cuals han sido supremamente álgidos y fuertes, y por eso hoy en el Día de San Valentín la barranquillera celebró con sus dos hombrecitos, sus hijos, a los que les hizo una cena muy especial que mostró en las historias de su perfil personal de Instagram.

Con una imagen tierna de lo que hubo en el comedor de la cantante, Shakira reveló lo que preparó para sus citas de San Valentín: encima de un individual con un corazón gigante se ve un plato grande que contiene una galleta fucsia oscura y de la misma forma. Al lado hay una taza cuadrada con otra galleta de corazón que se ve es de Red Velvet y finalmente un chocolate rosado termina de completar la romántica merienda.

Esta fue la cena que le preparó Shakira a sus hijos en San Valentín. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Esta no fue la única demostración de amor y romanticismo que hizo Shakira en el Día de los Enamorados, pues hubo otras publicaciones que no solo generaron ternura, también levantaron algo de polémica y todo porque se relacionaron de inmediato con su expareja, siendo una nueva pulla venenosa para el exfutbolista catalán.

La barranquillera compartió la pieza audiovisual en la que aparece en la cocina de su casa bailando la canción Kill Bill, interpretada por la estadounidense SZA. ”I might, i might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? I might kill my ex, i still love him, though. Rather be in jail than alone”, dice la estrofa que compartió la colombiana.

Shakira volvió a ser tendencia en las redes - Foto: Instagram: Shakira

Esa parte de la famosa canción traduce: “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”.

Por otro lado, dejando un poco el veneno y la sátira que cada vez es más frecuente en la intérprete de Hips Don’t Lie, Shakira compartió una imagen del que sería su “divertido San Valentín”, tratándose de una de sus mascotas. Se trata de su conejo Toby, bien conocido por los seguidores de la cantante, quien lo ha mostrado en muchas ocasiones y más que todo cuando está compartiendo tiempo de calidad con sus hijos.

Shakira mostró al animal con un hermoso y gigante moño rojo que enterneció a sus seguidores en Instagram, pues los likes a la foto no se hicieron esperar y muchas cuentas que siguen a celebridades han reposteado la imagen, como parte de todo el decorado romántico que invade este día tanto al mundo físico, como al virtual.