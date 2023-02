Shakira revela quién es su “divertido San Valentín”, es un viejo amor

Shakira está más candente que nunca en sus redes sociales con todo el contenido que publica, pues pasó de ser una de las artistas más decentes y políticamente correctas en Instagram, Twitter y TikTok, a convertirse en una mujer frentera que con mucha elegancia y doble sentido sigue tirando dardos venenosos a su ex, mostrando que la herida ya cerró y ahora el objetivo es facturar a como dé lugar.

En sus historias de Instagram, la barranquillera ha estado muy activa hoy, en la fecha de “los enamorados”, pues en la mayoría del mundo se está celebrando el Día de San Valentín. Y esto ha sido una excusa perfecta para que la cantante se despache contra su ex una vez más y ahora con un mensaje muy sutil de empoderamiento femenino que incluye a la artista con la que se pelea el segundo lugar en el Top 50 Global de Spotify.

La barranquillera se dejó grabar ataviada en un ‘look’ conformado por un enterizo industrial negro con un escote que deja al aire su lencería sexy del mismo tono y unas botas con tacón de aguja y en punta, que luce mientras trapea la alfombra de su cocina y canta la canción Kill Bill de la cantante y compositora estadounidense SZA, cuya letra dice: “I might, I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend’s next, how’d I get here? I might kill my ex, I still love him, though. Rather be in jail than alone”.

Shakira volvió a ser tendencia en las redes. - Foto: Instagram: Shakira

Esa parte de la famosa canción traduce: “Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente. ¿Cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, palabras que pusieron a volar a todos sus 82,3 millones de seguidores, quienes obviamente relacionaron dicha estrofa con Piqué, expareja de la colombiana, y su nueva novia, la española Clara Chía, quien aún se debe estar recuperando del golpe que se dio cuando caminaba detrás del catalán evadiendo a un paparazi.

No contenta con el revuelo que generó con su video, ahora Shakira ha mostrado en sus historias de Instagram a su acompañante de San Valentín, quien ella cataloga como “divertido” y a quien le tiene un amor inmenso, pues no es la primera vez que deja ver en sus redes sociales y hasta es uno de los consentidos de sus dos hijos, Milan y Sasha, quienes también hacen lo posible para darle lo mejor a este ser.

Se trata del conejo de sus dos hijos, Tobby, un macho con manchas grises y marrones que ha enamorado a los Piqué Mebarak, desde antes de la fatídica ruptura, y obviamente siguió viviendo en la residencia de Shakira, donde tanto los niños como ella lo llenan de amor y cariño, dándole el lugar que se merece, incluso en esta celebración de San Valentín.

Shakira mostró al bello animalito con un hermoso y gigante moño rojo que enterneció a medio Instagram, pues los likes a la foto no se hicieron esperar y muchas cuentas que siguen a celebridades han reposteado la imagen, como parte de todo el decorado romántico que invade este día tanto al mundo físico, como al virtual.

Este es Toby, el conejo de Shakira y sus hijos. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Mientras tanto, Shakira sigue dando de qué hablar con todo lo que hace en su círculo privado y con su música, pues ella está feliz viviendo su soltería en la compañía de su familia y su grupo íntimo de amigas, quienes la alientan a hacer lo que mejor sabe: música, con sencillos como el que hizo con Bizarrap, que sigue de tercero en el chart Global de Spotify, y el que está a punto de salir junto a la cantante paisa Karol G, TQG, iniciales de la frase “Te Quedó Grande”, colaboración que sería la quinta en la vida de la barranquillera si se hace el recuento de las veces que ha unido su voz con otra cantante mujer, después de haber compartido canción con Beyoncé, Rihanna, Ivete Sangalo y Mercedes Sosa.