Érika Zapata hizo dolorosa confesión sobre su vida: “Muchas veces me quise morir”

Érika Zapata es una comunicadora social y periodista que actualmente ejerce su profesión en el Canal Caracol, la mujer se ha hecho viral, gracias a la manera tan particular, para algunos, de dar y presentar las noticias, hecho que la ha llevado a ser reconocida por una gran cantidad de personas en el país.

Antes de ganarse el reconocimiento de los colombianos, la presentadora tuvo que enfrentarse a diversos desafíos a lo largo de su vida, en medio de su visita al programa matutino del mismo canal donde labora Día a Día, Érika contó algunos detalles de esos retos que ha tenido que enfrentar antes de llevar a la pantalla chica.

En medio de su relató, la comunicadora reveló que antes de llegar a Noticias Caracol toco muchas puertas, pero ninguna se le abrió de la manera que ella esperaba, esto gracias a que no tenía neutralizado su acento paisa. “Que no podía hablar paisa, que yo no podía hablar así, que las personas que salen en televisión tenían que vestir de cierta manera”, lo cual le causó “mucha frustración”.

La periodista antioqueña suele ser tendencia en las redes sociales por la manera como se expresa. - Foto: Instagram: @erika_zava

La comunicadora aseguró que esto le generó una dualidad, debido a que pese a que le cerraban las puertas, ella seguía sintiendo el amor de las personas y una ferviente pasión por su carrera. “Muy complejo, porque me sacaban de los medios, pero yo sentía el amor de la gente. Era muy complejo porque me había convertido en la esperanza de mi casa, de mis papás, de mis hermanos. Saber que de alguna manera uno les estaba fallando fue una etapa muy compleja para mí”.

La periodista Érika Zapata actualmente es “El ojo de la noche” en Medellín y presenta “La finca de hoy”. Hacemos un recorrido por su trayectoria profesional y sus típicos refranes. 🎤👩🏼🎙️#DíaADía #ÉrikaZapata #Periodista #ElOjoDeLaNoche #LaFincaDeHoy pic.twitter.com/NYNiiUZOWY — Día a Día (@DiaaDiaCaracol) February 16, 2023

Erika tiene un hermano y dos hermanas; de las mujeres es la menor. Su infancia no fue fácil, ya que en varias ocasiones ella, sus padres y sus hermanos tuvieron que aguantar hambre, debido a la difícil situación económica por la que estaban atravesando; además, su padre padeció de cáncer motivo que les causo un gran sufrimiento como familia. “Nunca tuve un uniforme nuevo”, “iba a la escuela aguantando hambre” y “nunca tuve un amigo en la escuela”, fueron algunas de las cosas que mencionó la comunicadora acerca de su niñez en dicho programa.

Érika Zapata periodista de Noticias Caracol. - Foto: Instagram @erika_zava

Sin embargo, el momento que más le costó aceptar a la periodista fue cuando deseo morirse. “Muchas veces me quise morir”. Érika narró que tuvo este sentimiento en medio de una ola de críticas que recibió a causa de su físico y sus condiciones socioeconómicas. Érika finaliza su relato mencionando que el cariño de la gente fue la que la impulso a levantarse, a seguir adelante y a luchar por sus sueños.

¿Cuál es su frase preferida? @loreneira1 se ha caracterizado por imitar las voces de diferentes personajes de nuestro país como la de Érika Zapata.😃😁😉 #DíaADía #LorenaNeira #ÉrikaZapata #Imitación #Noticias pic.twitter.com/Zd6hGaEHlr — Día a Día (@DiaaDiaCaracol) February 16, 2023

Érika Zapata revela cómo la conquista un hombre y asegura que es exigente en el amor: “Nadie lo ha logrado”

Recientemente, Érika Zapata llamó la atención de los curiosos con un particular diálogo que tuvo con un medio de comunicación nacional, en el que fue entrevistada sobre su faceta romántica y los coqueteos que podía recibir de algunos hombres a través de redes sociales. La paisa se destapó sobre este aspecto de su privacidad y fue clara acerca de qué tipo de persona le llama la atención.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Zapata concedió una entrevista a la emisora Tropicana, y en ella indagaron cómo era su experiencia con las propuestas amorosas e indecentes a través de Instagram. La periodista fue clara en que sí recibía mensajes de todo tipo, pero por lo general los ignoraba y continuaba centrada en su trabajo.

“Sí me mandan mensajes en Instagram y en redes, pero yo ignoro eso por estar concentrada en el trabajo. Quién sabe que en algún momento llegue un hombre bien bacano y se pueda dar la oportunidad, pero hasta el momento no se ha dado”, dijo en el diálogo, donde soltó algunas risas.

Érika Zapata se ha ganado el cariño de los televidentes por su original forma de narrar las noticias. - Foto: Instagram

De igual manera, la comunicadora puntualizó en que era una mujer bastante “exigente” con el tema del amor, ya que a lo largo de su vida se acostumbró también a elegir las mejores cosas para su realidad. La colombiana señaló que era muy complicado que la conquistaran, pero lo principal que detallaba era que la persona no la buscara por interés o reconocimiento.