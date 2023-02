Érika Zapata no se quedó callada y respondió a las críticas que generó la broma a su compañero de ‘Noticias Caracol’

Días atrás, corresponsal en Antioquia de Noticias Caracol, Érika Zapata —quien se ha dado a conocer en los medios de comunicación y en las redes sociales gracias a su particular estilo de ejercer su profesión—, publicó a través de su cuenta personal de Instagram una broma que le hizo a uno de sus colegas y grandes amigos de la televisión, Sebastián Palacio.

En el video se puede ver a Érika compartir una anécdota, luego de que la persona que los grababa decidiera exaltar la cercanía de ella con su compañero: “Aquí vemos a la pareja del momento; esto es un amor verdadero”.

Érika Zapata y Sebastián Palacio hacen parte de Noticias Caracol. - Foto: Foto tomada de Instagram @erika_zava

“Yo tengo el inicio de esta historia. Tengo que confesarles algo, eso fue algo de hace mucho tiempo, casi nunca lo cuento, desde que estaba en la universidad veía las noticias que hacía Sebas”, indicó, a lo que Palacio la interrumpe: “Ya me va a venir a tramar”.

Durante su relato, reveló la admiración que siente hacia su compañero por cuenta de su trayectoria profesional, y además aprovechó para echarle un piropo: “Es una historia real... Yo me mantenía encantada no solo porque era bonito, pues me parecía muy bonito, sino porque me gustaban las noticias de él. Yo lo admiraba”, dijo, y también agregó que en una ocasión se acercó a él mientras estaba en la calle: “Me tomé una foto con Sebas y ahora, siete años después…”, a lo que Palacio replicó: “Somos nosotros los que queremos tomarnos fotos con ella”.

No obstante, sin dejarlo terminar de hablar, la corresponsal confesó, con picardía: “Y ya somos novios”. Sebastián Palacio se asombró y, entre risas, dijo que aun el tema no estaba concretado.

Pues bien, a pesar de que Érika tan solo estaba bromeando con su colega, esto debido a la cercanía que tienen, la situación generó una serie de comentarios y reacciones en contra de la paisa. A través de su cuenta de Twitter, la corresponsal en Antioquia decidió hablar al respecto y dar su percepción de lo ocurrido, pese a que ha recibido varios mensajes por parte de usuarios que “le han comentado cosas terribles”.

“Increíble esta sociedad. Puse charlando que mi amigo Sebastián era mi novio y algunas mujeres me han comentado cosas terribles. Que imposible que él tenga tan mal gusto, que él es muy lindo para mí. A veces, nosotras mismas somos las que promulgamos la superficialidad”, escribió en su cuenta personal.

Publicación en Twitter de Érika Zapata - Foto: Captura de pantalla de Twitter @ericayasmin4

Su trayectoria en el noticiero

Desde el momento en el que la corresponsal antioqueña Érika Zapata llegó a hacer parte del equipo de Noticias Caracol, su visibilidad aumentó hasta el punto en el que hoy en día se convirtió en una figura pública que se ha hecho tendencia por su manera de comunicarse frente a las cámaras de televisión.

Ella misma dice ser y sentirse orgullosa de ser una “montañera”, ya que su acento paisa es marcado y es una de las razones por las que es popular en las redes sociales. De hecho, semanas atrás la periodista fue blanco de diferentes comentarios luego de hacer una nota en la que se refirió como “mero gentío” a un conglomerado de ciudadanos, en plena terminal de transporte para viajar por temporada de fin de año.

La periodista antioqueña suele ser tendencia en las redes sociales por la manera como se expresa. - Foto: Instagram: @erika_zava

Así como hay quienes la critican, también existe un grupo de personas que admira a Zapata, en especial porque la corresponsal es del campo, comentó que pudo acceder a una educación superior gracias al apoyo de su papá y que, mientras se abrió camino en el mundo de los medios de comunicación, no fue fácil encontrar trabajo. Además, su diferencia a la hora de dar noticias, en algunos momentos, fue su talón de Aquiles para acceder a oportunidades laborales.

No obstante, la antioqueña logró cumplir el sueño de aparecer en la TV colombiana y, luego de un tiempo, en el citado canal adquirió una nueva labor informativa. Por esta razón, en redes sociales la periodista escribió: “Me voy a esforzar mucho y voy a mejorar para no defraudarlos. Gracias por creer en mí, gracias por cambiar mi historia”.

Actualmente, Érika ya acumula más de 80 mil seguidores en su perfil de Instagram y, por ello, su vida más allá de las pantallas también es un tema de interés para varios internautas.