“Somos novios”: Érika Zapata sorprendió a su compañero de ‘Noticias Caracol’ con una inesperada revelación

La corresponsal en Antioquia de Noticias Caracol, Érika Zapata, se ha hecho reconocida en los medios de comunicación y en las redes sociales gracias a su particular estilo de ejercer su profesión. La paisa no esconde para nada su acento y usa palabras muy populares en las calles para contar lo que sucede en Medellín y el departamento.

Y aunque ese estilo espontáneo y natural ha hecho que la periodista reciba críticas, también le ha permitido atraer a muchos nuevos seguidores. Tanto así que su cuenta personal de Twitter está cerca de llegar a los 100 mil seguidores, un número que no tienen otros periodistas de mayor trayectoria en Colombia.

Pues bien, recientemente, la corresponsal dejó en evidencia el vínculo que tiene con uno de sus colegas y grandes amigos de la televisión, tras sacar a relucir su buen sentido del humor con Sebastián Palacio.

En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, se puede ver a Érika Zapata compartir una anécdota, luego de que la persona que los grababa decidiera exaltar la cercanía de ella con su compañero: “Aquí vemos a la pareja del momento; esto es un amor verdadero”.

“Yo tengo el inicio de esta historia. Tengo que confesarles algo, eso fue algo de hace mucho tiempo, casi nunca lo cuento, desde que estaba en la universidad veía las noticias que hacía Sebas”, indicó, a lo que Palacio la interrumpe: “Ya me va a venir a tramar”.

Durante su relato, reveló la admiración que siente hacia su compañero por cuenta de su trayectoria profesional, y además aprovechó para echarle un piropo: “Es una historia real... Yo me mantenía encantada no solo porque era bonito, pues me parecía muy bonito, sino porque me gustaban las noticias de él. Yo lo admiraba”, dijo, y también agregó que en una ocasión se acercó a él mientras estaba en la calle: “Me tomé una foto con Sebas y ahora, siete años después…”, a lo que Palacio replicó: “Somos nosotros los que queremos tomarnos fotos con ella”.

No obstante, sin dejarlo terminar de hablar, la corresponsal confesó, con picardía: “Y ya somos novios”. Sebastián Palacio se asombró y, entre risas, dijo que aún el tema no estaba concretado.

Érika Zapata se confesó sobre los duros días que ha vivido: “Necesito un baño de ruda”

La periodista antioqueña contó que por estos días se le dañó su teléfono celular, por lo que tuvo que sacar dinero para comprar otro y cambiarlo. Con tan mala suerte que el nuevo también se averió, a pocos días de haberlo comprado.

“Qué días más duros. Se me dañó el celular, compré otro y se me acaba de dañar en 8 días de comprado. Necesito un baño de ruda”, escribió la corresponsal de Noticias Caracol, mencionando el baño de ruda, ya que es muy recomendado folclóricamente a las personas que tienen mala suerte.

El trino de la periodista se llenó de comentarios positivos por parte de sus seguidores que le aconsejaban usar la garantía, e incluso le recomendaban qué tipo de celular comprar para que no se repitieran estos problemas.

Luego de este trino, Érika Zapata comentó que fue a hacer valer la garantía para intentar cambiar el teléfono celular que acababa de comprar. Sin embargo, no recibió el trato que esperaba, por lo que se quejó en la red social, escribiendo: “Muchas veces cuando uno va a comprar un celular lo tratan como un rey y cuando se daña y va por la garantía, lo tratan como un delincuente”.

Este último trino recibió mucho apoyo por parte de sus seguidores y de otros usuarios de Twitter, quienes afirmaron que han vivido experiencias similares con las empresas de celulares, ya que hacer valer la garantía cuando algo se daña se ha vuelto un “karma” para muchos colombianos, según las respuestas en la red social.

Además de esto, la comunicadora se sigue ganando el corazón de los colombianos con cada aparición que tiene en televisión. Es la fiel muestra de que las personas se pueden mantener auténticas en cada escenario de su vida.