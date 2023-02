Video | A Iván Lalinde le picaron la lengua y se destapó: hizo confesión sobre Lina Maralunda

Los últimos años para Iván Lalinde, sin duda alguna, han sido bastante retadores en el ámbito personal, puesto que tuvo que lidiar con el deceso de sus dos padres, siendo el de su mamá, doña Teresa Gallego de Lalinde, el más reciente.

Igualmente, el comunicador estuvo como invitado esta semana en el nuevo programa digital de Carolina Cruz y habló sobre el duelo que está viviendo por la muerte de su progenitora. Asimismo, reveló algunos detalles de su vida privada.

El presentador reveló algunos detalles de su vida privada - Foto: Fotograma, 8:24, Diario de una mamá - YouTube Carolina Cruz Osorio

El presentador de Día a día (Caracol Televisión) también confesó que ha aprendido con el tiempo a aceptar la pérdida de un ser querido, puesto que lamentablemente ha tenido que sufrir la muerte de varios familiares y allegados en los últimos años.

“Yo todos los días oro y hago el rosario, porque creo en la virgen y en el poder de Dios. El tema de la muerte, creo que en los últimos 13 años, lo he tenido muy cerquita. Lo he aprendido a entender”, indicó inicialmente.

Lalinde, de igual manera, aprovechó el informal diálogo con su compañera para hacer una confesión con respecto a Lina Marulanda, quien era una de sus mejores amigas, y puntualizó que a partir del deceso de ella aprendió a vivir cada duelo de manera diferente.

“Desde la partida de Lina, como que fue mi primer tortazo con la muerte. Luego vino el deceso de Berny y mi hermano Humberto. Posteriormente, fue mi padre y ahora mi mamá. Lo único que tenemos seguro es la muerte”, añadió el comunicador.

Doña Tere Gallego murió en diciembre pasado - Foto: Instagram

Lalinde confesó que ha asimilado la muerte de su mamá de una gran manera - Foto: Instagram: @ivanlalindeg

Luego, precisó: “Tener esa premisa me ha ayudado mucho en mis procesos de duelo. Yo siento que hablo con ellos todos los días y me siento tranquilo. Me siento satisfecho con lo que se hizo. Yo siempre digo que ojalá todos los duelos fueran así”.

El antioqueño recalcó en la entrevista con Carolina Cruz que obviamente ha llorado mucho en los últimos meses y que cada vez que ve un video de su mamá le dan ganas de abrazarla y de tenerla cerca.

Además, cabe recordar que Lalinde afirmó hace un año que extrañaba mucho a Lina Marulanda, pues tenían una gran amistad. “La extraño mucho, lo que más extraño es a la parcera, extraño tomarme un trago, hablar toda la noche, conversar, nos enviábamos muchos mensajes de texto, éramos unos duros para eso, de verdad me hace mucho falta”, contó el presentador.

Lina Marulanda era una de sus más grandes amigas

Iván Lalinde aseguró que cada duelo es diferente - Foto: Instagram @ivanlalindeg

Mediante su cuenta personal de Instagram, el comunicador también habló de ese duelo que está viviendo por la muerte de su mamá y compartió cómo ha sido todo ese proceso de aceptación con respecto a la pérdida de un ser querido, el cual ha tenido que vivir muy seguido en los últimos años.

“La mamá se fue. Estoy en ese duelo y duele, duele mucho. Duele mucho no tenerla ahí, no sentir la energía de ella y no tenerla para abrazarla. Pero realmente ella sí está, está en cada pensamiento y en cada acción. Todo el tiempo estoy conversando con ella. En el día a día hay señales y muchas formas de sentir con el alma. EL ALMA: lo que realmente vale la pena, NUNCA MUERE”, sentenció.

Iván Lalinde también se refirió la semana pasada a la trágica muerte de Andrés ‘Chispas’ Bermúdez, y aseguró que esa noticia lo entristeció bastante, debido a que este era un bacán con todo el mundo.

El antioqueño manifestó que el deceso del famoso director de fotografía colombiano le recordó el fallecimiento de su mamá. Sin embargo, reiteró que ha asimilado de una forma madura la partida de su progenitora.

“Hoy ha sido un día muy triste porque se fue un amigo, un bacán. De esas partidas repentinas por un accidente, es muy triste. Pienso mucho en la familia de él. Eso me ha tenido como ‘achicopalado’”, afirmó el comunicador.

El presentador Iván Lalinde fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte de Andrés 'Chispas' Bermúdez - Foto: Instagram @ivanlalindeg / Twitter @TIS_Productions / Montaje Semana

Andrés 'Chispas' Bermúdez era uno de los mejores directores de fotografía de Colombia - Foto: Instagram: Andrés 'Chispas' Bermúdez

Por último, concluyó: “Les cuento una cosa, lo de la mamá siento que lo he manejado muy bien. Ustedes me han ayudado mucho, pero hacer las cosas en vida ayuda muchísimo. Por eso les digo, hagan las cosas en vida. Lo de mamá lo he manejado bien. Obvio hace falta, pero creo que está mejor donde está ahora”.