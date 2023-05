Lo último | Diego Guauque salió de cirugía, “fue exitosa, es el día más feliz de mi vida”; su esposa Alejandra Rodríguez

Diego Guauque, se ha ganado el corazón de los televidentes colombianos y actualmente es uno de los periodistas más queridos del país. Tras confirmar que tenía cáncer, el comunicador ha estado muy activo en las diferentes redes sociales, donde les ha mostrado a todos sus seguidores algunos detalles sobre el tratamiento que está recibiendo.

Diego Guauque terminó un ciclo más en su lucha por derrotar al cáncer - Foto: Instagram: Diego Guauque

Este lunes 29 de mayo en la mañana, desde la Clínica Santa Fe, anunció que sería operado para sacarle el sarcoma que le detectaron en enero pasado.

“Necesito de todas sus oraciones y buena energía para la crucial cirugía que me espera. En breves minutos ingresaré a la cirugía más importante de mi vida. Vamos fortalecidos por las manos de Dios y de la Virgen”, indicó inicialmente.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el reconocido reportero explicó un poco cómo va a ser esta nueva intervención y aseguró que confía mucho en los doctores. Además, les pidió a todos sus seguidores una vez más que recen por él.

Pues bien, pasadas varias horas, en conversación con SEMANA, su esposa Alejandra Rodríguez confirmó que la operación fue todo un éxito.

Diego Guauque, feliz de los avances en su lucha contra un sarcoma en el abdomen. - Foto: Instagram: @diego_reportero

“Salió el doctor Gabriel Herrera y nos informó que la cirugía fue exitosa. Se pudo retirar todo el sarcoma”, relató entre lágrimas de emoción.

A línea seguida contó que “se vio la necesidad de hacer un injerto en la vena Cava y de quitar el riñón derecho. Ese era el escenario más favorable porque había otros escenarios muy duros. Ahora el sarcoma se va a patología y seguramente vendrá un ciclo de radio para sellar el espacio, pero el comportamiento de Diego en la cirugía fue excelente”, expresó emocionada.

“Lo más importante: el tumor no está en él. Diego no tiene cáncer. Hicimos un alboroto que no te imaginas. Mil gracias al doctor Herrera, al doctor Tarazona”, explicó.

“No te imaginas, es el día más feliz de mi vida”, agregó desde la sala de espera de la UCI donde aguarda para verse con Diego y darle la buena noticia después de la cirugía de 10 horas.

El periodista de Séptimo Día se casó con su colega, a quién conoció trabajando en el mismo programa. - Foto: Fotos Instagram @diego_reportero / Montaje Semana

¿Cómo fue el proceso de diagnóstico y recuperación de Diego?

Recientemente, el país quedó conmovido debido a que se conoció que el periodista Diego Guauque fue diagnosticado con un tipo raro de cáncer.

Debido a su edad y la vitalidad que siempre mostraba en los proyectos periodísticos en los que participó (era una de las principales figuras del programa de investigaciones Séptimo Día), la noticia de su estado de salud sorprendió a los televidentes y a toda la opinión pública.

Incluso para él fue motivo de asombro, pues según contó en Vicky en Semana, tampoco se esperaba recibir el diagnóstico que le dieron los médicos.

“Así arrancó mi 2023, yo venía bien. Estaba de paseo con mi familia, finalizando el 2022, estábamos en Buenos Aires, en Bariloche, con mi hija, con mi esposa. Lo más de bien, yo no tenía síntomas de nada. Todos los días salíamos a caminar, a perdernos por esas ciudades”, contó.

Previo a su diagnóstico, Diego había viajado a Argentina. - Foto: tomada de la cuenta de Instagram@diego_reportero

Pero cuando regresaron a Colombia las cosas fueron distintas. Según recordó el periodista, fue en la noche del primero de enero cuando empezó a sentir un cambio en su organismo. “Como a las 3:00 a. m. a mí me empezó a dar un dolor por la parte derecha del abdomen”, dijo Guauque, quien en la actualidad tiene 43 años. Esa noche la pasó en vela.

Se preocupó lo suficiente como para ir al médico, donde le recetaron un medicamento para el colon y le pidieron que se realizara una ecografía. Una vez se hizo el examen, el ecógrafo le dijo que tenía una “masita”. Luego, le practicaron un TAC y múltiples exámenes.

El 2 de enero lo hospitalizaron y le siguieron haciendo más pruebas. “Poquito a poco, todos los días me visitaban los médicos y ya al final me dijeron: ‘Esto, Diego, es un sarcoma y esto hay que atacarlo’”, señaló.

No obstante, el periodista recordó que en un comienzo los profesionales de la salud que lo estaban atendiendo no le dijeron qué tipo de sarcoma era, pues se trata de un cáncer que tiene múltiples clasificaciones.

Básicamente, el término sarcoma describe a un tipo de cáncer que se presenta en los huesos o en los tejidos blandos (los vasos sanguíneos, los músculos o la grasa del organismo).

Fue la primera semana de enero cuando le detectaron el sarcoma - Foto: Tomada de @aleja_reportera

“Los médicos se reunieron otra vez y le dijeron: ‘¿Sabe cómo vamos a atacar el sarcoma, Diego? Vamos a abrirle la barriga, vamos a entrar en acción y vamos a tratar de sacarlo’”, sostuvo Guauque. Señaló que si bien se sometió al procedimiento quirúrgico, los médicos le contaron que no lograron extraer el cáncer.

Según le informaron, el sarcoma había invadido varios órganos, lo cual hacía más difícil que se curara solo con una cirugía. Sobre todo, porque podían hacerle daño a su organismo. Eso sí, retiraron una muestra y la sometieron a múltiples análisis.

Así fue como pudieron concluir que se trataba de un leiomiosarcoma, que es calificado por las entidades oncológicas como un cáncer poco frecuente.

Diego Guauque reportero de Séptimo Día confirma que lucha contra el cáncer - Foto: Suministro Canal Caracol, Séptimo Día / @diego_reportero

¿Qué es el leiomiosarcoma?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, el leiomiosarcoma es un “tumor maligno (canceroso) de las células del músculo liso que surge en cualquier lugar del cuerpo, pero es más común en el útero, el abdomen o la pelvis”.

Una de sus complicaciones es que comienza cuando hay un grupo de células malignas que pueden multiplicarse rápidamente e invadir los tejidos del cuerpo.

Según la Clínica Mayo, una institución sanitaria de Estados Unidos, los síntomas de este tipo de cáncer puede ser muy distintos entre una y otra persona debido a que dependen directamente de la parte del cuerpo donde aparezca.

El cáncer feu detectado en las prieras semanas de enero - Foto: Caracol Tv, Séptimo Día

“La eficacia de los tratamientos depende de la ubicación y el tamaño de tu leiomiosarcoma y de si se ha diseminado a otras partes del cuerpo. A la hora de armar tu plan de tratamiento, el médico también tiene en cuenta tu estado general de salud y tus preferencias”, les advierte la Clínica Mayo a los pacientes que viven con este cáncer.

Además, esa institución señala que hay al menos cuatro tipos de tratamiento. Para empezar está la cirugía (un procedimiento que ya se practicó el periodista Guauque), que generalmente se practica con el fin de eliminar por completo este tipo de sarcoma.

“Sin embargo, podría no ser posible si el cáncer ha alcanzado un gran tamaño o si ha crecido hasta afectar otros órganos cercanos. En cambio, tu cirujano puede extirpar la mayor parte del cáncer que sea posible”, indica la Clínica Mayo.

También se puede acudir a la radioterapia, que es un tratamiento que irradia energía a partir de rayos x y protones. La idea es que estas grandes descargas acaben con las células malignas.

Diego tiene una amplia trayectoria en la televisión colombiana - Foto: Instagram: Diego Guauque

“Durante una sesión de radioterapia, te recuestas sobre una camilla mientras una máquina se mueve a tu alrededor y dirige los haces de energía al cuerpo. Podría recomendarse radioterapia después de la cirugía para destruir cualquier célula cancerosa que pueda quedar”, señala la Clínica Mayo.

También se puede llevar a cabo una terapia dirigida con fármacos especiales que pueden permitir la muerte de las células malignas. Esta opción puede ser viable para las personas que se encuentran en una etapa avanzada del cáncer.

Según dijo Guauque en sus redes sociales, en la actualidad se está preparando para empezar sus sesiones de quimioterapia, que incluye medicamentos con químicos muy potentes, los cuales atacan directamente al cáncer, aunque también puede generar algunos efectos secundarios como la caída del cabello, la aparición de moretones en la piel, las náuseas y los vómitos.

De acuerdo con la Clínica Mayo, esta opción “es un tratamiento con medicamentos en el que se utilizan sustancias químicas potentes para destruir las células cancerosas”.

Para decidir cuál es el tratamiento más adecuado para un paciente con cáncer, lo que pesa es el criterio de los médicos tratantes y de los oncólogos, quienes tendrán en cuenta aspectos como las zonas del cuerpo en la que se presenta el cáncer y la etapa en la que se encuentra la enfermedad.