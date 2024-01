Diego Guauque habló del regreso a la TV y recordó duro momento que vivió en su lucha contra el cáncer: “Hace un año estaba en UCI”

Diego Guauque se convirtió en una de las figuras de la televisión que más desataron reacciones en los espectadores, debido a un capítulo de su vida que lo marcó completamente. El presentador le dio un giro a su realidad, enfrentando una enfermedad que, por poco, y lo lleva a someterse a situaciones mucho más fuertes.

El comunicador social fue operado, revisado y guiado por expertos, intentando que saliera adelante para librarse de un cáncer que golpeó su vida. El profesional se apartó de los medios y se enfocó en este proceso, intentando recuperar su salud y bienestar físico.

De hecho, Diego Guauque, meses atrás, dio la bonita noticia a sus seguidores sobre la batalla que le ganó a esta grave enfermedad, logrando estabilizarse. Este anuncio fue recibido con mucho cariño y aprecio, llenando sus publicaciones de oraciones y los mejores deseos para la nueva etapa que iniciaba.

Diego Guauque, periodista | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

“Yo les dije que mi grito de batalla era ‘Fuera sarcoma’ y el sarcoma se marchó. Vamos para adelante. Con mucho dolor abdominal, no lo niego, pero con la moral muy en alto. Estamos muy contentos. ¿Saben qué me pone más contento? Los rostros de mi familia, de mi esposa, de mi hija y de mis padres”, comentó en una publicación, expresando lo emocionado que estaba con esta batalla que había superado.

No obstante, aunque se tomó un tiempo para recuperar fuerzas y retomar su rutina, el periodista inició su 2024 con un renacer muy especial, ya que regresó a la televisión y al Canal Caracol, donde construyó parte de su carrera profesional. Este paso se demoró, pero terminó llevando a los fans a que se emocionaran con el camino que escribiría en la actualidad.

En un clip, Diego Guauque indicó que estaba nervioso por esta época laboral que iniciaba, pues ya era bastante desde que se alejó para dedicarse a su salud. En el post fue claro en la emoción y agradecimiento que sentía con la empresa que siempre lo apoyó.

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día. | Foto: Tomado de redes sociales

Diego Guauque recordó su lucha contra el cáncer

En medio de este emotivo regreso a su trabajo, el presentador concedió un diálogo a Caracol Televisión, donde se sinceró acerca del desgarrador momento que atravesó una vez le dieron dos noticias negativas a principios de 2023. El mundo se le frenó y tuvo que aceptar esta prueba, en la que aprendió y reflexionó sobre todo lo que vendría a futuro.

Diego Guauque puntualizó que ya se cumplía un año desde que arrancó dicho episodio de su vida, afirmando que no fue fácil verse en una UCI y lidiando con las noticias negativas que le daban los médicos. Lo único por lo que optó fue en ser fuerte, mantenerse equilibrado y siempre ver todo positivo para salir bien.

“Hace exactamente un año yo no estaba acá, en mi oficina, estaba en una UCI... para esta época, en 2023, había recibido dos noticias bien duras. La primera, que tenía cáncer, y la otra era que la cirugía en la que me iban a extirpar el tumor de mi cáncer no funcionó”, aseguró en este diálogo.

“Traté de ser fuerte, de no derrumbarme, porque eso fue una de las primeras enseñanzas que me dio mi cirujano. Que estuviera bien, que estuviera fuerte, para tratar de sobrellevar las adversidades que llegaron a mi vida. Traté de aplicarlo, ver lo positivo, así el panorama no fuera bueno. Con esa mentalidad le fui sacando algunas enseñanzas al cáncer (...) sin salud no somos nada... la que más tengo en la cabeza”, agregó.

De igual manera, abrió su corazón sobre el regreso a su trabajo, manifestando el agradecimiento y amor que sentía por dicho medio, ya que siempre lo respaldó y apoyó cuando estaba en este proceso de recuperación. “Tenía la esperanza de que tarde o temprano iba a regresar. Me siento un poquito raro, me sentía como el niño que llega al colegio nuevo. Todo el mundo me saluda, me pregunta cómo estoy, y eso me llena de felicidad”, dijo.

Diego Guauque desató reacciones con emotiva entrevista. | Foto: YouTube: Bravíssimo 16 de septiembre | Bravíssimo

En cuanto a su esperado libro, el colombiano reveló el título que llevará y el lapso de tiempo que tiene pensado para lanzarlo, pues es un proyecto muy especial e importante para él.