Ni el horno ni el microondas: este es el electrodoméstico que puede tener hasta 100 veces más bacterias que un inodoro

¿Sabía que existe un electrodoméstico de uso diario, especialmente durante las mañanas antes de iniciar la rutina, que podría convertirse en un foco de bacterias? Debido a su uso frecuente, muchas personas podrían estar expuestas a microorganismos potencialmente peligrosos para la salud.

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En este contexto, uno de los electrodomésticos que podría favorecer la proliferación de bacterias, si no se limpia con frecuencia, es la cafetera. Según investigaciones, algunas cafeteras domésticas pueden acumular una cantidad de bacterias sorprendentemente alta, incluso hasta 100 veces mayor que las encontradas en un inodoro. Además, los restos de café, el agua acumulada y los filtros sin cambiar contribuyen a la proliferación de microbios como la E. coli y la Salmonella.

Frente a este panorama, los expertos advierten que la falta de limpieza constante incrementa el riesgo de contaminación y puede ocasionar molestias gastrointestinales, intoxicaciones leves y otros problemas de salud. Por esta razón, recomiendan lavar constantemente las piezas de la cafetera, cambiar los filtros y evitar dejar agua acumulada por largos periodos.

Algunas cafeteras domésticas pueden acumular una cantidad de bacterias sorprendentemente alta, incluso hasta 100 veces mayor que las encontradas en un inodoro. Foto: 123RF

Un estudio realizado por la Universidad de Arizona encendió las alarmas sobre la higiene de las cafeteras domésticas. La investigación analizó 50 aparatos y encontró que más de la mitad presentaba contaminación bacteriana en diferentes partes de su estructura.

Además, los resultados revelaron que algunas cafeteras tenían niveles de bacterias comparables a los encontrados en superficies consideradas altamente contaminadas, como los fregaderos de cocina o los estropajos utilizados para lavar los platos.

Esponja para lavar loza. Foto: Getty Images

Por su parte, una investigación desarrollada en Alemania identificó hasta 20 tipos distintos de bacterias dentro de las cafeteras, incluyendo algunas resistentes al calor. En muchos casos, el proceso de contaminación suele comenzar con el agua utilizada para preparar el café. Aunque esta se calienta, ciertas bacterias logran sobrevivir y multiplicarse dentro del aparato.

Los expertos también advirtieron que muchas personas realizan únicamente una limpieza superficial de la cafetera. En numerosos casos solo se lava la jarra o el filtro, mientras que partes internas como los conductos, el depósito de agua o la bandeja de goteo permanecen húmedas y con residuos acumulados.

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Aunque la mayoría de las bacterias detectadas no representan un peligro mortal, sí pueden provocar molestias digestivas y respiratorias. Entre los síntomas más comunes se encuentran diarrea, vómito, fiebre, malestar estomacal e incluso reacciones alérgicas causadas por la presencia de moho y esporas acumuladas.