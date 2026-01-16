China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

La capacidad del ser humano para transformar su entorno continúa generando asombro, incluso cuando algunas obras extraordinarias hoy se perciben como normales. Construcciones como estaciones espaciales o estructuras levantadas bajo el mar evidencian un nivel de desarrollo técnico que desafía los límites naturales.

Este impulso permanente por ir más allá ha definido a las civilizaciones a lo largo del tiempo, y los avances logrados por China forman parte de ese conjunto de hitos que reflejan el ingenio y la ambición humana.

Bajo esa misma lógica, China inició en 2013 un proyecto de gran escala orientado a la expansión de su territorio. Desde entonces, y durante más de una década, se han vertido grandes cantidades de arena y sedimentos sobre siete arrecifes localizados en los archipiélagos de Nansha y Xisha, en el Mar Meridional, con el objetivo de ganar terreno al mar y aumentar de manera poco convencional su extensión territorial.

China había creado de manera artificial alrededor de 12 km² de tierra sobre los arrecifes de Nansha. Foto: Getty Images

De acuerdo con la U.S.-China Economic and Security Review Commission, entre diciembre de 2015 y octubre de 2015, China había creado de manera artificial alrededor de 12 km² de tierra sobre los arrecifes de Nansha.

Para llevar a cabo esta obra, se recurrió al dragado del lecho marino, una técnica habitual en la ampliación de puertos y canales, con la que se logró establecer una base estable. Posteriormente, esa superficie fue reforzada mediante la construcción de muros y diques destinados a contener el mar y a controlar las condiciones generadas de forma artificial, garantizando así la solidez del terreno ganado.

Las islas artificiales son masas de tierra creadas por humanos mediante el bombeo de arena y rocas sobre el lecho marino. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez consolidada la estructura, avanzaron en el desarrollo de diversas infraestructuras estratégicas. Estas incluyen instalaciones destinadas a operaciones de rescate, apoyo a la navegación y labores de investigación científica, así como edificaciones de carácter militar, entre ellas pistas de aterrizaje, puertos y sistemas de radar.

Estas construcciones buscan consolidar el control de China sobre un área marítima en conflicto, al apropiarse de hasta 12 km² de territorio ganado al mar y asegurar una presencia continua en el Mar Meridional, advierten naciones como Filipinas, Vietnam, Japón y Taiwán.

Además, esta expansión ha provocado un aumento sostenido de las tensiones en la región, motivando que Vietnam implemente medidas similares para reforzar su influencia en esa zona estratégica.

Sin embargo, las consecuencias van más allá de las disputas territoriales, ya que la construcción de estas islas artificiales ha provocado un grave impacto ambiental. Investigaciones señalan que se han perdido más de 15 km² de arrecifes, y las modificaciones en las corrientes marinas han alterado los ecosistemas, afectando de manera negativa a las especies que dependen de estos hábitats para su supervivencia.