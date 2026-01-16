Ciencia

China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

El país inició en 2013 un proyecto de gran escala, con el objetivo de ganar terreno al mar y aumentar de manera poco convencional su extensión territorial.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
16 de enero de 2026, 11:33 p. m.
La isla está equipada con pistas, puertos y radares para reforzar el control militar chino en una zona en disputa. (Imagen de referencia)
La isla está equipada con pistas, puertos y radares para reforzar el control militar chino en una zona en disputa. (Imagen de referencia) Foto: Xinhua News Agency via Getty Ima

La capacidad del ser humano para transformar su entorno continúa generando asombro, incluso cuando algunas obras extraordinarias hoy se perciben como normales. Construcciones como estaciones espaciales o estructuras levantadas bajo el mar evidencian un nivel de desarrollo técnico que desafía los límites naturales.

La historia podría repetirse pronto: nuevo estudio muestra que el casquete de Groenlandia podría derretirse como hace 7.000 años

Este impulso permanente por ir más allá ha definido a las civilizaciones a lo largo del tiempo, y los avances logrados por China forman parte de ese conjunto de hitos que reflejan el ingenio y la ambición humana.

Bajo esa misma lógica, China inició en 2013 un proyecto de gran escala orientado a la expansión de su territorio. Desde entonces, y durante más de una década, se han vertido grandes cantidades de arena y sedimentos sobre siete arrecifes localizados en los archipiélagos de Nansha y Xisha, en el Mar Meridional, con el objetivo de ganar terreno al mar y aumentar de manera poco convencional su extensión territorial.

China había creado de manera artificial alrededor de 12 km² de tierra sobre los arrecifes de Nansha.
China había creado de manera artificial alrededor de 12 km² de tierra sobre los arrecifes de Nansha. Foto: Getty Images

De acuerdo con la U.S.-China Economic and Security Review Commission, entre diciembre de 2015 y octubre de 2015, China había creado de manera artificial alrededor de 12 km² de tierra sobre los arrecifes de Nansha.

Tecnología

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

Tecnología

OpenAI anuncia novedad en ChatGPT que se implementará en las próximas semanas; estos son los detalles

Tecnología

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

Tecnología

El secreto del rey Midas: la tumba descubierta en Turquía que desconcierta a los arqueólogos

Tecnología

Reconocido neurocientífico lanza dura advertencia sobre el impacto de la tecnología y la IA en las personas

Tecnología

¿X no funciona? Esto es lo que debe hacer si la red social de Elon Musk presenta fallas

Tecnología

La inteligencia artificial podría disparar el precio de los teléfonos móviles en 2026: experto lanzó advertencia

Tecnología

La NASA acaba de confirmar este 5 de enero un “nuevo tipo de objeto astronómico” considerado una “reliquia”

Salud

Investigación explora qué sucede cuando las personas enfrentan obstáculos en sus objetivos: estas son sus conclusiones

Tecnología

Hallazgo científico confirma que uno de los primeros ancestros humanos ya caminaba en dos piernas

Para llevar a cabo esta obra, se recurrió al dragado del lecho marino, una técnica habitual en la ampliación de puertos y canales, con la que se logró establecer una base estable. Posteriormente, esa superficie fue reforzada mediante la construcción de muros y diques destinados a contener el mar y a controlar las condiciones generadas de forma artificial, garantizando así la solidez del terreno ganado.

Islas artificiales en Dubái.
Las islas artificiales son masas de tierra creadas por humanos mediante el bombeo de arena y rocas sobre el lecho marino. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez consolidada la estructura, avanzaron en el desarrollo de diversas infraestructuras estratégicas. Estas incluyen instalaciones destinadas a operaciones de rescate, apoyo a la navegación y labores de investigación científica, así como edificaciones de carácter militar, entre ellas pistas de aterrizaje, puertos y sistemas de radar.

Estas construcciones buscan consolidar el control de China sobre un área marítima en conflicto, al apropiarse de hasta 12 km² de territorio ganado al mar y asegurar una presencia continua en el Mar Meridional, advierten naciones como Filipinas, Vietnam, Japón y Taiwán.

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

Además, esta expansión ha provocado un aumento sostenido de las tensiones en la región, motivando que Vietnam implemente medidas similares para reforzar su influencia en esa zona estratégica.

Sin embargo, las consecuencias van más allá de las disputas territoriales, ya que la construcción de estas islas artificiales ha provocado un grave impacto ambiental. Investigaciones señalan que se han perdido más de 15 km² de arrecifes, y las modificaciones en las corrientes marinas han alterado los ecosistemas, afectando de manera negativa a las especies que dependen de estos hábitats para su supervivencia.

Más de Tecnología

La isla está equipada con pistas, puertos y radares para reforzar el control militar chino en una zona en disputa. (Imagen de referencia)

China le gana territorio al mar: así es la isla artificial construida en más de una década

La policía investiga el robo armado ocurrido en una tienda especializada de Manhattan.

Video capta el momento exacto cuando ladrones armados roban más de medio millón de dólares en tarjetas Pokémon

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.

OpenAI anuncia novedad en ChatGPT que se implementará en las próximas semanas; estos son los detalles

El 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el observatorio ATLAS (Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides) en Chile.

3I/ATLAS regresará en pocos días y la ciencia revela un dato sobre su antigüedad que podría cambiar lo que se sabe de su origen

La tumba podría pertenecer a la familia del rey Midas.

El secreto del rey Midas: la tumba descubierta en Turquía que desconcierta a los arqueólogos

El neurólogo portugués Antonio Damasio se ha convertido en uno de los grandes sabios de nuestro tiempo.

Reconocido neurocientífico lanza dura advertencia sobre el impacto de la tecnología y la IA en las personas

La red social de Elon Musk cayó este jueves, afectando la publicación de contenidos.

¿X no funciona? Esto es lo que debe hacer si la red social de Elon Musk presenta fallas

Carl Pei, CEO de la empresa tecnológica Nothing, afirma que este año los precios de los teléfonos móviles subirán significativamente.

La inteligencia artificial podría disparar el precio de los teléfonos móviles en 2026: experto lanzó advertencia

El magnate busca entrenar a Grok, pero los expertos advierten del riesgo de vender tus datos a terceros.

Grok bajo la lupa: Elon Musk desata polémica al pedir datos médicos en X para entrenar su IA

Los videojuegos han tenido un papel clave en la evolución tecnológica.

Los cinco videojuegos más difíciles de la historia: así es como ponen a prueba su creatividad y paciencia

Noticias Destacadas