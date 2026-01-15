Estados Unidos

Regresaron con éxito: astronautas que habían tenido que salir de la Estación Espacial Internacional tras una evacuación médica

En un evento histórico, astronautas que tuvieron que ser evacuados por problemas médicos de uno de los tripulantes, Amerizaron con éxito este 15 de enero en el océano Pacífico.

15 de enero de 2026, 1:28 p. m.
Amerizaron con éxito astronautas evacuados de la Estación Espacial Internacional Foto: AP

Cuatro tripulantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) amerizaron este jueves de manera exitosa en el océano Pacífico después de que se presentara un problema médico en uno de ellos, que obligó que la misión tuviera que acortarse

La agencia espacial estadounidense (NASA) no quiso revelar detalles acerca de cuál de los miembros de la tripulación sería el que tiene problemas de salud; sin embargo, subrayó que el regreso a la Tierra no constituye una situación de emergencia.

Se trata de la primera vez en la historia que se realiza una evacuación médica desde la EEI, un centro internacional de investigación en órbita.

La astronauta francesa Sophie Adenot viajará al espacio en la misión Epsilon.
Amerizaron exitosamente, tras evacuación médica. Foto: Getty Images

Después de cinco meses en el espacio, los astronautas estadounidenses Mike Fincke y Zena Cardman, el ruso Oleg Platonov y el japonés Kimiya Yui se desacoplaron de la EEI a las 22H20 GMT del miércoles, según imágenes en vivo de la NASA.

A las 00H41 (08H41 GMT) la cápsula Dragón de SpaceX que transportaba a los cuatro pudo amerizar con éxito frente a las costas de San Diego.

El tripulante afectado por el problema médico “estaba y sigue en estado estable”, declaró Rob Navias, un responsable de la NASA.

“Todos estamos bien. Todos a bordo están estables, a salvo y bien atendidos”, dijo Fincke, uno de los astronautas, a través de un mensaje en redes sociales.

“Fue una decisión deliberada para permitir que las evaluaciones médicas adecuadas se realicen en Tierra, donde existe toda la capacidad diagnóstica. Es la decisión correcta, aunque tenga un punto agridulce”, añadió.

Los miembros de la misión, llamada Crew-11, llegaron a la EEI a principios del mes agosto y según lo previsto debían permanecer allí hasta mediados de febrero, cuando llegaría otra tripulación para su relevo.

El jefe médico y de salud de la NASA, James Polk, explicó que el “riesgo” y “la duda persistente sobre cuál es exactamente el diagnóstico” de la persona afectada llevaron a la decisión de adelantar el regreso de la tripulación.

Por su parte, el astronauta estadounidense Chris Williams y los cosmonautas rusos Serguéi Kud-Sverchkov y Serguéi Mikáev, que llegaron en noviembre a la estación a bordo de una nave rusa Soyuz, permanecieron en la EEI.

De acuerdo con la información que se tiene disponible, la agencia espacial rusa Roscosmos opera de manera conjunta con la NASA en la estación y se turnan para transportar a un ciudadano del otro país hacia y desde el complejo orbital, uno de los pocos ámbitos de cooperación bilateral que aún perduran entre Estados Unidos y Rusia.

NASA Foto: AFP

El presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva donde se marca la hoja de ruta que busca llegar nuevamente a la luna y posteriormente aspirar llegar a Marte.

Donald Trump afirmó “Llevaremos a la humanidad de regreso a la Luna, y Estados Unidos será la primera nación en llevar un astronauta a Marte”.

Se prevé que la EEI deje de funcionar después de 2030. Luego de este plazo descenderá gradualmente de su órbita hasta desintegrarse en la atmósfera sobre una zona remota del océano Pacífico conocida como Punto Nemo, el cual ha sido un cementerio de naves espaciales.

*Con información de AFP

