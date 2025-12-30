Colombia es un país que, más allá de algunos problemas, cuenta con buenas condiciones aéreas y aeropuertos que, incluso, han llegado a ser destacados en todo América Latina, como, por ejemplo, el de El Dorado, en Bogotá.

Sin embargo, hay algunos aspectos que son difíciles de controlar y que ocasionan que en ciertas áreas sea un poco más compleja la tarea de aterrizar y se pueda tener algún inconveniente.

En 2019, el entonces director de Seguridad Aérea y Asuntos Técnicos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), capitán Julián Pinzón, habló con el diario El Tiempo y explicó cuáles son en Colombia los aeropuertos que, por ciertas condiciones especiales, pueden generar dificultades.

Aeropuerto La Nubia, en Manizales. Foto: Aeropuerto La Nubia

Aeropuerto La Nubia

Esta terminal aérea, ubicada en Manizales, no tiene ayuda de navegación para los pilotos, por lo que deben tener buena visión y preparación para llevar a cabo el aterrizaje sin ningún problema.

Además, otro factor importante es que está ubicado entre las montañas, lo que hace mucho más difícil ciertas maniobras, como, por ejemplo, realizar un sobrepaso.

“La parte de los cerros, la posición orográfica, la longitud de la pista, son factores que influyen. La Nubia es un aeropuerto que es atípico geográficamente por donde está ubicado”, comentó en ese momento.

Pese a esto, desde el aeropuerto se ha manifestado en repetidas oportunidades que todas las condiciones están dadas para que no haya ningún problema y los vuelos puedan aterrizar con normalidad.

Aeropuerto Antonio Nariño

Otro de los aeropuertos más complejos es el de Pasto, en Nariño, que, si bien está rodeado de cerros, las distancias no son las mismas que las de Manizales y esto ayuda a que el piloto tenga mejor espacio.

El capitán Pinzón dijo que los vientos en esta zona son muy cambiantes y pueden llegar a ser muy fuertes, lo que genera condiciones especiales a la hora de despegar y aterrizar.

“El problema es que los vientos son muy cambiantes en dirección e intensidad. El tema del viento es lo que reta al piloto, pues es muy inestable y puede generar complicaciones”, señaló.

Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta Foto: Tomado de Google Maps

Aeropuerto Camilo Daza

La terminal aérea de Cúcuta también entra en esta lista, ya que, según el experto, el viento suele cambiar en dirección e intensidad, lo que puede dificultar la tarea de los pilotos.

Pese a esto, desde el aeropuerto siempre se ha dejado en claro que las condiciones están dadas y todo lo dispuesto por la ley está en regla para llevar a cabo labores sin ningún inconveniente.

Aeropuerto Palonegro

Este aeropuerto de Bucaramanga está ubicado en la meseta; en este punto hay muchos vientos que son variables y hasta pueden convertirse en todo un reto.

El experto señala que la pista tiene una forma convexa, lo que ocasiona que los vientos vayan hacia arriba. A la hora del aterrizaje, esta situación desata que el avión sea empujado y se mueva.

“El que aterriza espera una pista plana, pero cuando uno empieza a frenar, la pista coge la bajada. Es una pista de una sola cabecera y tiene una sola ayuda de navegación. Esa ayuda solo es para el aterrizaje”, manifestó.

Aeropuerto El Caraño

Por último, se encuentra la terminal aérea de Quibdó, en el departamento de Chocó. Debido a las condiciones meteorológicas que hay en esta zona, la pista normalmente está mojada cuando se va a aterrizar.

“Cuando la pista está mojada, por más larga que sea, a uno se le vuelve corta. Si llega a frenar, se desliza”, indicó.

Por ello, es importante que los pilotos hagan bien los cálculos y tengan en cuenta otras variables con el objetivo de que no tengan dificultades a la hora de aterrizar.