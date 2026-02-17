El Partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, presentó la nueva lista con la que competirá por el Senado el 8 de marzo.
El ajuste se realizó por la polémica interna que terminó con la renuncia de Sofía Gaviria, cabeza de lista, y de Beatriz Uribe.
La primera posición la ocupará Óscar Ortiz, destacado por Betancourt como uno de los constituyentes y zar anticorrupción del gobierno de Álvaro Uribe.
Sofía Gaviria renunció a su candidatura al Senado por Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, y reclama falta de garantías
Lista al Senado de Oxígeno
- Óscar Ortiz
- David Reyes
- Juan Carlos Cárdenas
- Silverio Gómez
- Deisy Guanaro
- John Frank Pinchao
- Óscar Franco
- Ingrid Betancourt
- Germán Marmolejo
- Ana Eloísa Zúñiga
- Andrés Castro
- Sandra Ximena Rojas
- Julia Gutiérrez de Piñerez
- Claudia Vásquez
- Álvaro Soto