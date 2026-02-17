Confidenciales

Partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, reacomodó su lista al Senado

Ingrid Betancourt presentó la nueva lista que competirá en las elecciones del 8 de marzo.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 4:50 p. m.
Ingrid Betancourt Pulecio candidata al Senado y presidenta del Partido Oxígeno Bogota febrero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA
Ingrid Betancourt Pulecio candidata al Senado y presidenta del Partido Oxígeno Bogota febrero 13 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El Partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, presentó la nueva lista con la que competirá por el Senado el 8 de marzo.

El ajuste se realizó por la polémica interna que terminó con la renuncia de Sofía Gaviria, cabeza de lista, y de Beatriz Uribe.

La primera posición la ocupará Óscar Ortiz, destacado por Betancourt como uno de los constituyentes y zar anticorrupción del gobierno de Álvaro Uribe.

Sofía Gaviria renunció a su candidatura al Senado por Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, y reclama falta de garantías

Lista al Senado de Oxígeno

  1. Óscar Ortiz
  2. David Reyes
  3. Juan Carlos Cárdenas
  4. Silverio Gómez
  5. Deisy Guanaro
  6. John Frank Pinchao
  7. Óscar Franco
  8. Ingrid Betancourt
  9. Germán Marmolejo
  10. Ana Eloísa Zúñiga
  11. Andrés Castro
  12. Sandra Ximena Rojas
  13. Julia Gutiérrez de Piñerez
  14. Claudia Vásquez
  15. Álvaro Soto

Más de Confidenciales

Cortesía Ratsel

Avalancha de denuncias por corrupción reportó la Policía en el último año; hay 143 noticias criminales activas

Juan Carlos Florián, nuevo Ministro de Igualdad y Equidad.

Juan Carlos Florián, exministro de Igualdad, llegó a nuevo cargo en el Gobierno Petro

Alias Gustavo, extraditable capturado por la Policía.

¿Quién es el extraditable solicitado por Brasil y capturado en Cúcuta?

Wilmer Carrillo, representante del Partido de la U, es uno de los investigadores de Petro.

Wilmer Carrillo, representante a la Cámara de la U, a juicio en la Corte Suprema de Justicia

El presidente Gustavo Petro realizó una alocución el domingo 15 de febrero.

Centro Democrático y Cambio Radical solicitaron una réplica a la alocución de Gustavo Petro sobre el salario mínimo

ESTUDIO DE IMPACTO DE ARANCELES HACIA EE.UU. AMCHAM

María Fernanda Cabal reaccionó a lo dicho por Petro y el ministro Guillermo Jaramillo sobre la muerte del niño Kevin

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Álvaro Uribe reacciona a las declaraciones de Petro sobre Kevin Arley: “Han preferido la destrucción politiquera de la salud”

Edna Tafur, aspirante a la Cámara de Representantes, y el candidato presidencial, Abelardo de la Espriella.

Sectores de Cambio Radical se siguen sumando a la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella

Álvaro Uribe, expresidente

El contundente mensaje de Álvaro Uribe a los extorsionistas en el Huila

Noticias Destacadas