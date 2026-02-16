Política

Sofía Gaviria renunció a su candidatura al Senado por Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt, y reclama falta de garantías

La excongresista sostuvo diferencias con la excandidata presidencial que la llevaron a tomar esa decisión.

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 7:02 a. m.
Ingrid Betancourt y Sofía Gaviria tuvieron diferencias.
La salida de Sofía Gaviria, cabeza de lista del partido Oxígeno al Senado, que estaba cantada en los últimos días, se hizo realidad. La exsenadora radicó ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y ante la Registraduría una carta con la que desiste de continuar con ese proceso.

“Esta decisión obedece a razones de carácter político y personal relacionadas con la falta de garantías democráticas internas, ausencia de espacios reales de deliberación, situaciones de persecución frente a posturas críticas, falta de independencia en la toma de decisiones, ausencia de una causa programática clara y prácticas que no reflejan la institucionalidad que debe caracterizar a un partido político”, aseguró Gaviria.

La politóloga pidió que se hagan las anotaciones necesarias y los trámites administrativos para que su inscripción como candidata quede sin efecto.

Gaviria y Betancourt sostuvieron fuertes diferencias públicas en los últimos días. En entrevista con SEMANA, Betancourt se refirió a esos hechos.

Ingrid Betancourt aseguró que La Gran Consulta por Colombia alcanzaría los 6 millones de votos y afirmó que las elecciones del 8 de marzo son las más importantes en la historia del país.
“Ella me ha amenazado con la renuncia desde hace varias semanas. En el partido hemos tratado de dar opciones, abrir canales institucionales para arreglar esto. Al principio, pensé que era una cuestión de forma: las personas se habían quejado por sus subidas de tono, maltrato, insultos y demás. Pensamos que era como un llamado al orden, como decir que en el partido nos respetamos”, aseguró la excandidata presidencial.

Betancourt agregó que Sofía habría aportado “gente muy linda” a la lista y que por eso le ofreció encabezar ese proceso. “Pero cuando lo hice no imaginé que hubiera detrás un riesgo mayúsculo: la capacidad de conflicto que tiene ella. Después me di cuenta de que esto no solamente fue en el partido Oxígeno. Pasó por el Partido Liberal y dejó unas huellas de este mismo talante”, criticó Betancourt.

“Sofía Gaviria me amenazó con renunciar hace varias semanas”: Ingrid Betancourt reveló detalles de la tensión con quien fue su cabeza de lista al Senado y habló de “chantaje”

En cambio, Gaviria habría reclamado porque consideraba que las decisiones de Betancourt son “impositivas” y que habría cambiado las reglas de juego a la mitad del camino.

Un hecho que generó discordia fue una valla que se conoció, que realizó Oxígeno, en la que hablan de “patear” al petrismo en las urnas, en la que salen las imágenes de Gustavo Petro, Armando Benedetti e Iván Cepeda.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Sofia Gaviria.
Asimismo, se habría generado otra diferencia entre ambas en el Club El Nogal, en Bogotá, cuando se realizó el debate de la Gran Consulta por Colombia, organizado por SEMANA.

“El partido y yo siempre hemos estado con las puertas abiertas para hablar con ella. Cada vez que me llamaba, la atendía. Ella, creo, quería hacer una presión para obtener que el partido actuara en función de sus consideraciones. Estaba amenazando, chantajeando con los medios, con su renuncia, y el procedimiento del partido es muy sencillo: cuando hay diferencias, las hablamos”, dijo Betancourt sobre esas diferencias.

