Ingrid Betancourt y su cabeza de lista al Senado, Sofía Gaviria, tienen profundas diferencias a semanas de las elecciones: esta es la historia

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt armó, desde finales de 2025, la lista al Senado de Oxígeno, el partido político que fundó y que revivió la Corte Constitucional tras su liberación. Busca, más allá de convertirse en un freno para la izquierda y el petrismo después del 20 de julio de 2026, mantener vigente su personería jurídica.

Una de las personas que primero clasificó fue Sofía Gaviria, exsenadora del Partido Liberal, una politóloga con varios pergaminos y víctima de las Farc: su hermano, el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, fue secuestrado y asesinado por ese grupo armado el 5 de mayo de 2003.

Betancourt quiso conformar su lista exclusivamente con víctimas, como ella, quien estuvo durante más de siete años secuestrada.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Sofia Gaviria. Foto: Samantha Chávez

Gaviria le contó a SEMANA que aceptó hacer parte de la lista al Senado, pero después se enteró que Betancourt la puso a encabezar. Al fin y al cabo, tiene nombre, amplia trayectoria política y ha sido probada en las urnas.

Pero, a menos de un mes de las elecciones, la directora de Oxígeno y su cabeza de lista protagonizan una fuerte tensión que podría implosionar el partido político en mil pedazos. Incluso, dejarlo sin lista al Senado el próximo 8 de marzo.

Como en toda historia hay dos versiones. SEMANA conoció que por los lados de Ingrid Betancourt informan que Sofía Gaviria se volvió en un verdadero problema y rechazan las formas que tiene la antioqueña para dirigirse a las personas, algunas de ellas, de Oxígeno. Hay quejas por supuesto maltrato, palabras subidas de tono y salidas en falso.

El Debate, Yesid Lancheros director de Semana, entrevista a Ingrid Betancourt Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por los lados de Sofía Gaviria describen a Ingrid Betancourt como “impositiva”. Y afirman que la colombo- francesa cambió las reglas de juego de su partido en el camino.

A Gaviria, por ejemplo, no le gusta la campaña publicitaria contra Gustavo Petro ni la de la selección que “patea” al petrismo o a la izquierda en medio de la campaña legislativa. Quiere que el 80 por ciento de la lista que ella conformó se centre más en las ideas y propuestas de cara al 2026.

Por su parte, algunas personas cercanas a Betancourt recordaron un episodio en diciembre de 2025 protagonizado por Sofía Gaviria en el Congreso, cuando Oxígeno radicó una acción de cumplimiento a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara donde pidieron celeridad en la investigación contra Gustavo Petro. Al final de la diligencia, un policía de vigilancia le solicitó a Gaviria su cédula porque, al parecer, se saltó los protocolos de seguridad. Y le pidió que lo acompañara. La candidata al Senado, visiblemente molesta, reaccionó en contra del uniformado, informó la fuente de Oxígeno. A Ingrid Betancourt no le gustó esa reacción.

Otro episodio ocurrió en el Club El Nogal, en el norte de Bogotá, tras la culminación del debate presidencial de la Gran Consulta por Colombia organizado por SEMANA, el pasado 4 de febrero.

Ingrid Betancourt se reunió con Sofía Gaviria y le recomendó cambiar las formas y bajarle el tono a sus expresiones. La antioqueña no se quedó callada, le reclamó fuertemente a la directora de Oxígeno y le afirmó que varios sectores políticos la odiaban, según narró la fuente.

El Debate, Yesid Lancheros, director de Semana, entrevista a Sofia Gaviria. Foto: Samantha Chávez

Betancourt- añadió la persona que le informó lo ocurrido a SEMANA- intentó controlar a Gaviria, pero ella levantó su voz. “Fue un momento muy desagradable”, expresó.

“Eso no es verdad”, respondió Gaviria a SEMANA, quien dijo que a Betancourt le ofende su franqueza.

Sofía Gaviria se marchó molesta y al día siguiente le pidió una cita a Betancourt. La colombo- francesa quiso actuar diferente: le anunció que grabaría la conversación entre ambas y se la enviaría. En esa charla, al parecer, Sofía Gaviria le anunció a Ingrid Betancourt que renunciaría a la cabeza de lista de Oxígeno. La exsecuestrada le pidió pensarlo y le recomendó más coherencia.

El equipo de Betancourt recibió información de supuestas llamadas de Sofía Gaviria donde les preguntaba a los integrantes de la lista de qué lado de la controversia estaban.

El ambiente de división creció como espuma. Sofía Gaviria también recibió información de Ingrid Betancourt, al parecer, poniendo en su contra a los directivos del partido.

La candidata al Senado, Ingrid Betancourt. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Otra de las diferencias surgió porque Oxígeno contrató diez vallas y, según directivas del partido, Sofía Gaviria quería controlarlas. Ella pretendía que saliera su rostro.

La punta del iceberg de la confrontación ocurrió cuando Ingrid Betancourt estimó que lo ocurrido debería pasar por manos del Comité de Ética de Oxígeno, un escenario donde, a juicio de Sofía Gaviria, ella tiene el máximo poder porque es la fundadora y directora de la colectividad.

Gaviria se molestó nuevamente y manifestó abiertamente el interés de renunciar a la lista al Senado, un tema que, sin duda, significaría un golpe certero para la colectividad a menos de un mes de las elecciones parlamentarias.

SEMANA conoció que este miércoles, 11 de febrero, la antioqueña se reunió virtualmente con varios integrantes de la lista al Senado.

El objetivo de Sofía Gaviria no es tomar una decisión sola sino en consenso. Acordaron que, si Ingrid Betancourt retira la queja en el Comité de Ética de Oxígeno, podrían dialogar. De lo contrario, renunciarían.

Las directivas del partido no han pasado el informe al Comité y, por tanto, lo más probable es que haya humo blanco y firmen la pipa de la paz.

“Me parece muy doloroso lo que está ocurriendo. Es una realidad. Quienes estamos en esta lista buscamos prestarle un servicio al país y no enfrascarnos en discusiones de procesos antidemocráicos dentro del partido”, le explicó Sofía Gaviria a SEMANA.

Y no cerró la puerta al diálogo porque la lista al Senado es de lujo y representa a las víctimas del conflicto. “Todo tiene solución si la gente tiene interés constructivo”, remató.

Más allá de las diferencias entre Ingrid Betancourt y Sofía Gaviria, lo importante es que las historias de Humberto de la Calle y Daniel Carvalho, quienes renunciaron molestos del Partido Oxígeno, no se repitan.