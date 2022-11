“Acataremos el fallo, los vamos a recibir, pero tendrán que declararse en oposición”: Ingrid Betancourt a Humberto de la Calle y Daniel Carvalho

En diálogo con SEMANA, la directora de Verde Oxígeno se refirió a la decisión del Consejo Nacional Electoral que tumbó la expulsión de Humberto de la Calle y Daniel Carvalho del partido porque no se les investigó disciplinariamente antes de la decisión.

Este miércoles, 16 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral decidió dejar sin piso la expulsión del partido Verde Oxígeno al senador Humberto de la Calle y el congresista Daniel Carvalho.

Aunque en una asamblea adelantada en junio pasado, las mayorías de la casa política votaron por el retiro de ambos dirigentes porque se declararon en independencia al Gobierno de Gustavo Petro, pese a que la dirección se inclinó por la oposición, los magistrados del CNE estimaron que no existió una investigación disciplinaria previa a la votación. En otras palabras, ambos congresistas siguen en la casa política.

SEMANA: ¿Qué opinión le merece la decisión del Consejo Nacional Electoral?

INGRID BETANCOURT (I.B.): Es una decisión que estábamos esperando, de hecho, nosotros, como partido político le solicitamos al Consejo Nacional Electoral verificar que esta decisión estuviera conforme a la nueva ley que rige los partidos, la 1475 de 2011, ya que los estatutos nuestros expedidos en el 98, no integraban una serie de requisitos que hoy esa ley exige. Una vez que el CNE toma la decisión, nosotros la vamos a acatar, obviamente, vamos a reintegrar a Verde Oxígeno a Humberto de la Calle y Daniel Carvalho.

SEMANA: ¿Bajo qué condiciones?

I.B.: No hay condiciones, salvo respetar los estatutos del partido. Parte de la problemática que habíamos tenido con ellos es que habían decidido a motu propio declararse como independientes al Gobierno Petro cuando el partido tomó la decisión de estar en oposición. Lo primero es que ellos van a tener que declararse en oposición y eso conlleva, obviamente, a una serie de consecuencias para ambos a nivel de su gestión en el Congreso.

SEMANA: La situación entre usted y Humberto de la Calle fue tensa en los últimos meses, ¿qué pasará entre ustedes después de la decisión del CNE?

I.B.: Nosotros estamos dispuestos para que esto se haga de la mejor manera si ellos quieren volver al partido, obviamente que ellos pueden renunciar a Verde Oxígeno. Si quieren regresar, nosotros acataremos la decisión del Consejo Nacional Electoral y siempre les hemos dado todas las garantías y se las seguiremos dando.

SEMANA: ¿Esta noticia es buena para Verde Oxígeno?

I.B.: Para nosotros no es buena ni mala, es simplemente seguir con nuestra ruta, aplicar nuestros estatutos, construir el partido, pero para ellos sí puede ser una mala decisión.

SEMANA: ¿Por qué?

I.B.: Porque de alguna manera la expulsión los estaba amparando de varias situaciones. Primero: ellos (Humberto de la Calle y Daniel Carvalho) podían seguir en el Congreso como independientes, eso era lo que ellos querían, no perder su curul y no estar ligados a una colectividad con la que no compartían sus posiciones políticas. Para ellos, creo, era una situación ventajosa. Al devolverse al partido, ambos pueden quedar incursos en doble militancia.

SEMANA: ¿Cómo así?

I.B.: No está descartado. Ellos han cometido tantos errores en este camino, han dado tantas declaraciones y han sido tan agresivos con el partido que cualquiera que esté en la línea de tomar la curul de ellos (...) Ellos llegaron por una coalición, si se les hace un proceso por doble militancia y pierden su curul, habrán otros partidos que se van a beneficiar. Es decir, hay muchos intereses que están jugando.