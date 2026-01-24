El sistema solar tendría un destino final aterrador: la NASA revela nuevas imágenes sobre la posible muerte del Sol y de la Tierra

Son muchas las preguntas que, año tras año, han llevado a científicos y astrónomos aficionados a estudiar el universo con el fin de comprender cómo se formó, qué misterios esconde y, especialmente, cuál será el destino de la humanidad en la Tierra.

Aunque muchas de estas respuestas siguen siendo inciertas, existen estudios y análisis respaldados por tecnología avanzada que permiten trazar algunas hipótesis. Un ejemplo de ello son las nuevas imágenes captadas por el Telescopio Espacial James Webb, que revelan con un nivel de detalle sin precedentes la Nebulosa de la Hélice.

La Nebulosa de la Hélice, como nunca antes se había visto

De acuerdo con la NASA, la Nebulosa de la Hélice es uno de los ejemplos más conocidos de nebulosa planetaria, una fase final en la vida de ciertas estrellas similares al Sol. Observada desde la Tierra, su forma recuerda a una burbuja flotante o incluso a un enorme ojo que observa el espacio profundo, una apariencia que le ha valido el apodo de “el ojo de Dios”.

Así se ve la Nebulosa de la Hélice captada por la NASA. Foto: NASA, NOAO, ESA, el equipo de la nebulosa de la hélice del Hubble, M. Meixner (STScI) y TA Rector (NRAO)

Sin embargo, no se trata de una estructura plana, sino de un túnel de gases brillantes que se extiende a lo largo de aproximadamente un billón de millas. Este túnel está compuesto por material expulsado por una estrella moribunda, que iluminó el gas circundante al desprenderse de sus capas exteriores.

El Telescopio Espacial James Webb ha logrado captar la imagen infrarroja más detallada hasta ahora de esta nebulosa, una de las más cercanas a la Tierra. La observación permite estudiar con gran precisión las fases finales de la vida de una estrella y ofrece pistas sobre el posible destino del Sol y del sistema planetario.

Además, revela cómo las estrellas moribundas expulsan gas al espacio, un proceso clave para el reciclaje de materia y la formación de nuevas estrellas y planetas. La imagen infrarroja muestra pilares de gas y polvo con forma de cometas, creados por el choque entre los vientos calientes de la estrella en sus últimos momentos y el material más frío expulsado anteriormente.

Esta interacción da lugar a complejas estructuras cósmicas. A diferencia de observaciones previas, el Webb resalta densos nudos de gas y polvo y permite apreciar con mayor claridad la transición entre el gas caliente y el frío durante la expansión de la nebulosa.

En el centro se encuentra una enana blanca que, con su intensa radiación, ilumina y transforma el gas circundante, generando regiones extremadamente calientes, zonas más frías y áreas donde pueden formarse moléculas complejas, fundamentales para el surgimiento de futuros planetas. El uso del color en la imagen del Webb permite identificar la temperatura y la composición del gas, desde las regiones más calientes hasta las más frías situadas en los bordes.

Webb revela la Nebulosa de la Hélice con brillantes detalles. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI, A. Pagan (STScI)

Ubicada a unos 650 años luz en la constelación de Acuario, la Nebulosa de la Hélice destaca por su cercanía y belleza, lo que la convierte en uno de los objetos más estudiados del cielo profundo.

Así las cosas, estas imágenes ofrecen una visión de un posible futuro del Sistema Solar dentro de unos 5.000 millones de años, cuando el Sol agote su combustible y se transforme en una gigante roja, un proceso que probablemente destruya la Tierra. Tras esta etapa, su núcleo colapsará y dará lugar a una enana blanca, mientras que las capas externas se dispersarán formando una nebulosa planetaria.

Aunque este final resulte devastador, el material expulsado enriquecerá el medio interestelar y podría contribuir al nacimiento de nuevos sistemas y, eventualmente, de nuevas formas de vida en la galaxia.