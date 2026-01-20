Científicos descubren cómo llegar a Marte en tan solo 30 días: este innovador dispositivo podría marcar un hito histórico

Viajar a Marte ha sido uno de los objetivos principales de científicos y expertos, ya que el estudio del “planeta rojo” ha despertado una profunda fascinación, principalmente por la posibilidad de determinar si alguna vez albergó vida.

Diversas misiones confirmaron que, hace millones de años, Marte tenía agua líquida, ríos y posiblemente océanos. Estas condiciones son similares a las que permitieron el surgimiento de la vida en la Tierra. Encontrar rastros de vida microbiana podría ayudar a responder una de las preguntas más importantes de la ciencia: ¿estamos solos en el universo?

Sin embargo, lograrlo requiere tiempo, planificación y, sobre todo, recursos tecnológicos capaces de garantizar que la misión se realice en las condiciones adecuadas y en el menor tiempo posible. Aunque durante mucho tiempo esta meta se consideró inalcanzable, los avances actuales acercan más que nunca su realización.

El desarrollo de nuevas tecnologías, podría hacer posible que los viajes a Marte sean mucho más rápidos y eficientes. Foto: AP

Un ejemplo de ello es la nueva propulsión de plasma desarrollada en Rusia, que promete revolucionar la exploración espacial y reducir el viaje a Marte a apenas 30 días. Según gizmodo.com, Rosatom anunció un prototipo de motor eléctrico de plasma capaz de alcanzar velocidades superiores a 100 km por segundo, lo que podría disminuir el tiempo de traslado de casi un año a un solo mes.

Basado en un acelerador magnético de plasma, este motor genera empuje constante mediante partículas cargadas sometidas a alto voltaje, y de confirmarse su eficacia, representaría un hito histórico en la exploración espacial.

La tecnología de motores de plasma permitiría que el viaje a Marte dure entre 30 y 60 días, frente a los seis meses que requieren las naves actuales, gracias a una eficiencia de combustible hasta diez veces mayor. Este sistema acelera partículas cargadas mediante campos eléctricos y magnéticos, alcanzando altas velocidades con menor consumo y masa, lo que haría más viables las misiones tripuladas.

Marte ha despertado fascinación científica porque podría haber albergado vida. Foto: Getty Images

Para probarlo, Rosatom construyó un complejo experimental en Moscú, con pruebas a gran escala previstas antes de 2030. Aunque el potencial es enorme, el proyecto enfrenta desafíos tecnológicos significativos, como mantener velocidades extremas y garantizar la integración segura de la energía nuclear que alimentará el motor.

Así las cosas, el interés de los científicos por viajar a Marte no responde a una sola razón, sino a una combinación de curiosidad, necesidad y visión de futuro. Explorar el planeta rojo podría transformar nuestra comprensión de la vida, del universo y del lugar que ocupa la humanidad en él.