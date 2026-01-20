La NASA descubre una de las mayores reservas de metal del universo: un asteroide podría cambiar la historia tal como la conocemos

La NASA es una de las agencias espaciales más importantes del mundo y, hasta hoy, se ha dedicado a estudiar en profundidad el universo con el objetivo de comprender los fenómenos del cosmos y avanzar en descubrimientos clave para la comunidad científica.

Una de sus principales motivaciones es responder preguntas fundamentales como: ¿cómo se formó el universo?, ¿de dónde provienen los planetas? y ¿cómo surgió la vida? Al analizar estrellas, galaxias, asteroides y planetas, los científicos pueden reconstruir la historia del cosmos y entender los procesos que dieron origen al sistema solar y a la Tierra.

Misiones como el telescopio espacial James Webb o la sonda Lucy buscan precisamente pistas sobre los materiales primitivos que participaron en la formación de los planetas. En el marco de estas exploraciones, la NASA se ha encontrado con descubrimientos sorprendentes, uno de los más llamativos es el asteroide Psyche, un cuerpo celeste con una característica particular: su extraordinaria riqueza en metales.

Psyche se distingue por su alta concentración de metales, lo que lo convierte en un objeto único dentro del sistema solar. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

Los científicos creen que Psyche podría ser el remanente metálico del interior de un planetesimal que nunca llegó a convertirse en un planeta. Según datos obtenidos mediante radares y telescopios terrestres, este asteroide habría sufrido colisiones masivas durante su formación, perdiendo su corteza rocosa exterior, tal como explica la NASA.

Estudios preliminares indican que la superficie de Psyche contiene metales hidratados, un hallazgo que será detallado en una próxima publicación de Planetary Science Journal. Con un diámetro aproximado de 280 kilómetros, se trata de un cuerpo extremadamente denso y rico en metales, considerado el mayor asteroide de tipo M conocido en el sistema solar.

Su abundancia metálica es tan notable que algunas estimaciones teóricas llegan a valorar sus recursos en una cifra hasta 300 veces superior a la economía global actual, aunque se trata de cálculos hipotéticos.

Los astrónomos lo estudian especialmente por su alto contenido de hierro y níquel, ya que podría tratarse del núcleo expuesto de un protoplaneta destruido hace miles de millones de años.

Al igual que otros asteroides, Psyche conserva información clave sobre la formación planetaria y podría ayudar a comprender cómo se originó la Tierra, dado que su composición depende de la región de la nebulosa solar en la que se formó.

Se cree que Psyche podría ser el núcleo metálico expuesto de un planetesimal que no llegó a convertirse en un planeta. Foto: DW

“Mientras que las rocas de Marte, Venus y la Tierra están llenas de óxidos de hierro, la superficie de Psyche no parece contener muchos de estos compuestos químicos. Esto sugiere que la historia de Psyche difiere de las historias habituales de la formación de los planetas”, explican desde ciencia.nasa.gov.

Por su parte, theskylive.com señala que el asteroide 16 Psyche se encuentra actualmente a unos 297 millones de kilómetros de la Tierra. Debido a esta gran distancia, la luz tarda aproximadamente 16 minutos y 32 segundos en llegar desde el asteroide hasta nuestro planeta. Según registros históricos, el mayor acercamiento de Psyche a la Tierra entre los años 1900 y 2099 ocurrió el 24 de noviembre de 1905.

La misión espacial Psyche tiene previsto llegar al entorno del asteroide en 2029, lo que abrirá una oportunidad única para estudiar su estructura, investigar su origen y aportar nuevas claves sobre la formación de los planetas.