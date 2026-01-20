Ciencia

La NASA descubre una de las mayores reservas de metal del universo: un asteroide podría cambiar la historia tal como la conocemos

Estudios preliminares indican la presencia de metales hidratados en su superficie, un hallazgo relevante para la ciencia planetaria.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Valentina Castañeda Sierra

Valentina Castañeda Sierra

20 de enero de 2026, 1:37 p. m.
Psyche, el asteroide metálico que podría revelar cómo se formó la Tierra
Psyche, el asteroide metálico que podría revelar cómo se formó la Tierra Foto: Getty Images

La NASA es una de las agencias espaciales más importantes del mundo y, hasta hoy, se ha dedicado a estudiar en profundidad el universo con el objetivo de comprender los fenómenos del cosmos y avanzar en descubrimientos clave para la comunidad científica.

Una de sus principales motivaciones es responder preguntas fundamentales como: ¿cómo se formó el universo?, ¿de dónde provienen los planetas? y ¿cómo surgió la vida? Al analizar estrellas, galaxias, asteroides y planetas, los científicos pueden reconstruir la historia del cosmos y entender los procesos que dieron origen al sistema solar y a la Tierra.

Misiones como el telescopio espacial James Webb o la sonda Lucy buscan precisamente pistas sobre los materiales primitivos que participaron en la formación de los planetas. En el marco de estas exploraciones, la NASA se ha encontrado con descubrimientos sorprendentes, uno de los más llamativos es el asteroide Psyche, un cuerpo celeste con una característica particular: su extraordinaria riqueza en metales.

Psyche se distingue por su alta concentración de metales, lo que lo convierte en un objeto único dentro del sistema solar.
Psyche se distingue por su alta concentración de metales, lo que lo convierte en un objeto único dentro del sistema solar. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

Los científicos creen que Psyche podría ser el remanente metálico del interior de un planetesimal que nunca llegó a convertirse en un planeta. Según datos obtenidos mediante radares y telescopios terrestres, este asteroide habría sufrido colisiones masivas durante su formación, perdiendo su corteza rocosa exterior, tal como explica la NASA.

Tecnología

La amenaza invisible: así es como extensiones maliciosas infectan miles de navegadores para robar información personal

Tecnología

Enero terminará con estos tres llamativos fenómenos astronómicos que se podrán presenciar desde diferentes partes del mundo

Tecnología

“Hemos intentado capturar todo lo posible”: la sorprendente imagen captada por una astronauta de la Nasa

Tecnología

La impresionante montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra

Tecnología

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

Tecnología

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

Tecnología

TikTok estrena nueva función con videos de un minuto: así funcionará

Tecnología

3I/ATLAS reaparecerá: la NASA confirma la última oportunidad para observar este fenómeno

Tecnología

La NASA revela imágenes inéditas de un raro asteroide que podría ofrecer pistas clave sobre la formación del sistema solar

Tecnología

Artemis II: los detalles de la histórica misión que llevará astronautas de regreso a la Luna, tras más de 50 años de espera

No debe descartarse que 3I/ATLAS sea un artefacto tecnológico: Avi Loeb lanza advertencia por inusuales anomalías detectadas

Estudios preliminares indican que la superficie de Psyche contiene metales hidratados, un hallazgo que será detallado en una próxima publicación de Planetary Science Journal. Con un diámetro aproximado de 280 kilómetros, se trata de un cuerpo extremadamente denso y rico en metales, considerado el mayor asteroide de tipo M conocido en el sistema solar.

Su abundancia metálica es tan notable que algunas estimaciones teóricas llegan a valorar sus recursos en una cifra hasta 300 veces superior a la economía global actual, aunque se trata de cálculos hipotéticos.

Los astrónomos lo estudian especialmente por su alto contenido de hierro y níquel, ya que podría tratarse del núcleo expuesto de un protoplaneta destruido hace miles de millones de años.

Al igual que otros asteroides, Psyche conserva información clave sobre la formación planetaria y podría ayudar a comprender cómo se originó la Tierra, dado que su composición depende de la región de la nebulosa solar en la que se formó.

Los astrónomos lograron identificar al asteroide 2025 MN45, un objeto de más de 500 metros de diámetro que tiene una velocidad récord.
Se cree que Psyche podría ser el núcleo metálico expuesto de un planetesimal que no llegó a convertirse en un planeta. Foto: DW

“Mientras que las rocas de Marte, Venus y la Tierra están llenas de óxidos de hierro, la superficie de Psyche no parece contener muchos de estos compuestos químicos. Esto sugiere que la historia de Psyche difiere de las historias habituales de la formación de los planetas”, explican desde ciencia.nasa.gov.

Por su parte, theskylive.com señala que el asteroide 16 Psyche se encuentra actualmente a unos 297 millones de kilómetros de la Tierra. Debido a esta gran distancia, la luz tarda aproximadamente 16 minutos y 32 segundos en llegar desde el asteroide hasta nuestro planeta. Según registros históricos, el mayor acercamiento de Psyche a la Tierra entre los años 1900 y 2099 ocurrió el 24 de noviembre de 1905.

La misión espacial Psyche tiene previsto llegar al entorno del asteroide en 2029, lo que abrirá una oportunidad única para estudiar su estructura, investigar su origen y aportar nuevas claves sobre la formación de los planetas.

Más de Tecnología

Psyche, el asteroide metálico que podría revelar cómo se formó la Tierra.

La NASA descubre una de las mayores reservas de metal del universo: un asteroide podría cambiar la historia tal como la conocemos

Algunas extensiones maliciosas han estado disponibles en tiendas oficiales desde 2020.

La amenaza invisible: así es como extensiones maliciosas infectan miles de navegadores para robar información personal

Enero de 2026 es un mes que se destacó por su innumerables fenómenos astronómicos.

Enero terminará con estos tres llamativos fenómenos astronómicos que se podrán presenciar desde diferentes partes del mundo

Una tormenta observada desde la órbita dejó una de las imágenes más llamativas captadas recientemente desde el espacio.

“Hemos intentado capturar todo lo posible”: la sorprendente imagen captada por una astronauta de la Nasa

Bajo miles de metros de agua, investigadores encontraron una elevación que redefine el paisaje del fondo oceánico.

La impresionante montaña submarina descubierta por científicos que supera la altura del rascacielos más alto de la Tierra

Lo que llegó a la orilla en Asturias terminó convirtiéndose en un caso excepcional para la ciencia.

Científicos descubren extraña especie de tiburón en España: “nunca nos habíamos encontrado con un ejemplar así”

OpenAI presentó ChatGPT Salud, una nueva experiencia enfocada en salud y bienestar.

Los ‘chatbots’ de IA saltan al sector de la salud: estas son las apuestas de OpenAI y Google

El futuro de TikTok en Estados Unidos enfrenta un duro panorama ante su posible prohibición.

TikTok estrena nueva función con videos de un minuto: así funcionará

Un nuevo proyecto espacial apunta a cambiar la forma en que se habita la Luna durante largos periodos.

El objetivo ‘secreto’ de Estados Unidos al querer instalar un reactor nuclear en la luna: “nuestra nación lidera al mundo”

El paso del objeto interestelar evidenció los límites de la anticipación científica.

3I/Atlas, ¿En qué consiste el efecto Cisne Negro y por qué es relacionado con el objeto interestelar?

Noticias Destacadas