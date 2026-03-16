El interior del Sol es más complejo de lo que se creía: científicos descubren una misteriosa capa clave para entender su actividad

Dos investigadores han logrado la medición más precisa hasta ahora de la tacoclina, una delgada capa del interior del Sol fundamental para comprender cómo se genera su campo magnético.

El hallazgo, descrito en un estudio publicado en The Astrophysical Journal, podría ayudar a mejorar el conocimiento sobre la estructura interna del Sol y los procesos que impulsan su actividad.

Más de 25 años de observaciones

En un comunicado, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) explica que la investigación se basa en más de 25 años de observaciones heliosismológicas continuas, lo que permitió analizar con gran detalle las capas profundas de nuestra estrella.

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La heliosismología estudia los patrones de oscilación en la superficie solar a lo largo del tiempo. Al igual que un instrumento musical, las características de estas vibraciones dependen de las propiedades físicas del interior del Sol.

Para alcanzar esta precisión, los científicos analizaron datos con tres instrumentos: la red terrestre GONG, operada por el National Solar Observatory; el instrumento MDI, a bordo del satélite Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA; y la herramienta HMI, del satélite Solar Dynamics Observatory (SDO).

Una región clave bajo la superficie solar

La tacoclina se encuentra aproximadamente a 200.000 kilómetros bajo la superficie del Sol, donde las temperaturas alcanzan cerca de dos millones de grados Celsius.

La tacoclina es una capa solar de transición situada a unos 200.000 km de profundidad. Foto: DW

En esa zona ocurre la transición entre dos regímenes distintos de rotación solar, un fenómeno crucial para entender cómo se genera el campo magnético del Sol y cómo se desarrolla su ciclo de actividad.

Nuevos antecedentes sobre la física solar

Al caracterizar esta región con una precisión sin precedentes, el estudio aborda uno de los grandes desafíos de la física solar.

Los resultados sugieren además que la posición de la tacoclina presenta una discontinuidad entre bajas y altas latitudes, lo que indica que la estructura interna del Sol podría ser más compleja de lo que se pensaba.

Los investigadores también estiman que esta capa podría ser extremadamente delgada, posiblemente inferior al 1% del radio solar.

La actividad solar influye en el clima espacial, que puede provocar fallos en comunicaciones, sistemas GPS, redes eléctricas y satélites. Foto: Getty Images

Mirar el interior del Sol para anticipar sus efectos en la Tierra

El investigador Antonio Eff-Darwich, de la Universidad de La Laguna (ULL) y del IAC, afirmó que le parecía “increíble que podamos explorar lo que sucede a cientos de miles de kilómetros bajo la superficie del Sol, que a su vez se encuentra a unos 150 millones de kilómetros de la Tierra”.

El trabajo también analizó posibles cambios en la tacoclina a lo largo del tiempo. Aunque los datos actuales aún no permiten detectar variaciones claras vinculadas a la actividad solar, los científicos subrayan la necesidad de seguir desarrollando estas herramientas.

El objetivo es profundizar en la dinámica interna del Sol “y mejorar nuestra capacidad de entender y, por tanto, anticipar los efectos de la actividad solar sobre la Tierra”.

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Clave para entender la meteorología espacial

La tacoclina está estrechamente relacionada con los procesos que generan el magnetismo solar. Cuando ese magnetismo emerge a la superficie, puede provocar tormentas solares y eyecciones de masa coronal capaces de afectar satélites, redes eléctricas y otras infraestructuras tecnológicas en la Tierra.

Por ello, investigaciones de este tipo también son relevantes para mejorar el conocimiento de la meteorología espacial.

Según el coautor Sylvain G. Korzennik, del Centro para la Astrofísica Harvard & Smithsonian, la nueva medición abre nuevas preguntas: “Desconcertará aún más a los teóricos y modelizadores cuando intenten explicar por qué la tacoclina es como es”.

*Con información de DW.