Ciencia

Nasa detectó que una construcción gigante hizo que cambiara la rotación de la Tierra

Un informe científico encendió las alertas al señalar que una obra de gran escala tuvo efectos medibles en el planeta.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

28 de enero de 2026, 3:35 a. m.
La acumulación masiva de agua en una sola región despertó el interés de la NASA por su impacto global.
La acumulación masiva de agua en una sola región despertó el interés de la NASA por su impacto global. Foto: Getty Images

Un documento divulgado por la NASA volvió a poner la mirada sobre el impacto de las grandes obras humanas en el planeta, según la agencia espacial, una gigantesca construcción levantada en Asia además de transformar un río clave también generó un cambio mínimo en el comportamiento de la Tierra, al punto de influir levemente en su giro.

La megaconstrucción que movió el equilibrio del planeta

El análisis apunta a la presa de las Tres Gargantas, ubicada en el curso del río Yangtsé, en China. Esta infraestructura, considerada una de las más colosales jamás construidas, comenzó a operar a mediados de la década de los 2000 y desde entonces ha concentrado una enorme cantidad de agua en una sola zona del planeta.

Con más de dos kilómetros de extensión y una altura cercana a los 185 metros, el embalse almacena decenas de miles de millones de metros cúbicos de agua. Ese volumen, reunido en un punto específico del globo, habría sido suficiente para alterar ligeramente la distribución de la masa terrestre, algo que, según la Nasa, tiene efectos medibles.

La presa no solo es clave para la producción de energía en China, pues también para el control de inundaciones y la protección de ciudades ribereñas. Su capacidad eléctrica alcanza niveles que superan la generación de algunos países completos, lo que la convirtió en una pieza estratégica para el desarrollo del país asiático.

Tecnología

Así sería el primer hotel en la Luna y esto es lo que le costaría reservar una habitación: desde ya aceptan solicitudes

Tecnología

Científicos captaron la imagen del “Ojo de Dios” en el espacio: dicen que así se vería la muerte de nuestro Sol

Tecnología

El operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC

Tecnología

Calendario de la Nasa: fechas de los lanzamientos espaciales confirmados para febrero del 2026

Tecnología

Si le dicen esto durante una llamada, debe colgar de inmediato; expertos identificaron que se trata de estafas

Tecnología

La advertencia de uno de los padres de la inteligencia artificial sobre el futuro de la IA: este sería su verdadero rol en la sociedad

Tecnología

La Nasa intervino tras los comentarios del nuevo objeto que estará junto a la Tierra: la posible “segunda Luna”

Mejor Colombia

Conectar oportunidades laborales con el horizonte vital

Tecnología

No solo fue el 5 de agosto: científicos señalan que algo ha hecho girar a la Tierra más rápido en los últimos 50 años

Tecnología

La Tierra gira más rápido: este 22 de julio será uno de los días más cortos jamás registrados

La Nasa intervino tras los comentarios del nuevo objeto que estará junto a la Tierra: la posible “segunda Luna”

Por qué una presa puede afectar la duración del día

La explicación, aunque sorprendente, es sencilla. En un informe previo de la NASA, el geofísico Benjamin Fong Chao, del Jet Propulsion Laboratory, señaló que cualquier desplazamiento masivo de material en la Tierra puede influir en su rotación. No se trata solo de grandes obras: fenómenos naturales, cambios climáticos e incluso actividades cotidianas participan en ese delicado equilibrio.

La ciencia detectó que concentrar masa cerca del ecuador ralentiza levemente el movimiento terrestre.
Cambios en la distribución del peso sobre la Tierra influyen en su rotación, según estudios científicos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando enormes cantidades de masa se concentran más cerca del ecuador, como ocurre con el agua acumulada en esta represa, el giro del planeta se vuelve más lento. En este caso específico, la variación sería de apenas unas fracciones de microsegundo por día (0,06 microsegundos por día), una diferencia imposible de notar en la vida diaria, pero visible para los instrumentos científicos más precisos.

“Como referencia, esto equivale a un poco más de tres días en toda la edad del universo”, comentó el geofísico Chao.

Más de Tecnología

Una infraestructura clave para la generación de energía terminó vinculada a un cambio mínimo en la Tierra.

Nasa detectó que una construcción gigante hizo que cambiara la rotación de la Tierra

Civiles podrían acceder a estancias fuera de la Tierra gracias a una iniciativa en desarrollo.

Así sería el primer hotel en la Luna y esto es lo que le costaría reservar una habitación: desde ya aceptan solicitudes

Una estructura con forma de anillo revela los restos de una estrella que ya agotó su energía.

Científicos captaron la imagen del “Ojo de Dios” en el espacio: dicen que así se vería la muerte de nuestro Sol

La inversión en redes explica el liderazgo de un operador en conectividad.

El operador con mayor cobertura y señal móvil en Colombia, según la CRC

Los despegues de febrero reforzarán los planes de la NASA a mediano y largo plazo.

Calendario de la Nasa: fechas de los lanzamientos espaciales confirmados para febrero del 2026

Mensajes sobre cuentas bloqueadas o movimientos extraños suelen ser el primer paso de un engaño.

Si le dicen esto durante una llamada, debe colgar de inmediato; expertos identificaron que se trata de estafas

Yann LeCun es considerado uno de los padres de la IA.

La advertencia de uno de los padres de la inteligencia artificial sobre el futuro de la IA: este sería su verdadero rol en la sociedad

Un cuerpo rocoso cercano a la Tierra desató especulaciones que obligaron a una explicación oficial.

La Nasa intervino tras los comentarios del nuevo objeto que estará junto a la Tierra: la posible “segunda Luna”

“La inteligencia artificial no cuenta con juicio clínico, no puede hacer diagnósticos ni intervenir de manera ética ante situaciones de riesgo”: Juan Carlos Granja, psicólogo clínico y educativo.

La pregunta incómoda que más le estarían haciendo a ChatGPT: su respuesta no pasa desapercibida

Las contraseñas básicas pueden ser adivinadas mediante técnicas avanzadas.

Alerta máxima: las 10 contraseñas que nunca más debería volver a usar porque podrían poner en riesgo todos sus ahorros

Noticias Destacadas