Nasa detectó que una construcción gigante hizo que cambiara la rotación de la Tierra

Un documento divulgado por la NASA volvió a poner la mirada sobre el impacto de las grandes obras humanas en el planeta, según la agencia espacial, una gigantesca construcción levantada en Asia además de transformar un río clave también generó un cambio mínimo en el comportamiento de la Tierra, al punto de influir levemente en su giro.

La megaconstrucción que movió el equilibrio del planeta

El análisis apunta a la presa de las Tres Gargantas, ubicada en el curso del río Yangtsé, en China. Esta infraestructura, considerada una de las más colosales jamás construidas, comenzó a operar a mediados de la década de los 2000 y desde entonces ha concentrado una enorme cantidad de agua en una sola zona del planeta.

Con más de dos kilómetros de extensión y una altura cercana a los 185 metros, el embalse almacena decenas de miles de millones de metros cúbicos de agua. Ese volumen, reunido en un punto específico del globo, habría sido suficiente para alterar ligeramente la distribución de la masa terrestre, algo que, según la Nasa, tiene efectos medibles.

La presa no solo es clave para la producción de energía en China, pues también para el control de inundaciones y la protección de ciudades ribereñas. Su capacidad eléctrica alcanza niveles que superan la generación de algunos países completos, lo que la convirtió en una pieza estratégica para el desarrollo del país asiático.

Por qué una presa puede afectar la duración del día

La explicación, aunque sorprendente, es sencilla. En un informe previo de la NASA, el geofísico Benjamin Fong Chao, del Jet Propulsion Laboratory, señaló que cualquier desplazamiento masivo de material en la Tierra puede influir en su rotación. No se trata solo de grandes obras: fenómenos naturales, cambios climáticos e incluso actividades cotidianas participan en ese delicado equilibrio.

Cambios en la distribución del peso sobre la Tierra influyen en su rotación, según estudios científicos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cuando enormes cantidades de masa se concentran más cerca del ecuador, como ocurre con el agua acumulada en esta represa, el giro del planeta se vuelve más lento. En este caso específico, la variación sería de apenas unas fracciones de microsegundo por día (0,06 microsegundos por día), una diferencia imposible de notar en la vida diaria, pero visible para los instrumentos científicos más precisos.

“Como referencia, esto equivale a un poco más de tres días en toda la edad del universo”, comentó el geofísico Chao.