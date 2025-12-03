Si quiere evitar pagar más en la factura de energía durante Navidad, este es el aparato que debería desconectar antes de dormir

Los electrodomésticos, tanto los clásicos como los más modernos con funciones inteligentes, están diseñados para facilitar las tareas del hogar y hacer más eficiente la rutina diaria. Cada uno de estos equipos contribuye a que las actividades domésticas se realicen en menos tiempo y con menor esfuerzo, ofreciendo mayor comodidad a los usuarios.

Sin embargo, este confort también implica un gasto constante de electricidad, un servicio que en los últimos años ha incrementado su costo de manera notable. En hogares donde varios aparatos operan simultáneamente, el impacto en la factura mensual puede ser aún más evidente, convirtiéndose en una de las cargas económicas más significativas para las familias.

Existen tipos de franjas horarias en las que el precio del consumo varía. | Foto: Getty Images

Por este motivo, muchos buscan estrategias para reducir el consumo y evitar sorpresas en la factura de fin de mes. Una acción sencilla pero efectiva es desconectar ciertos dispositivos durante las noches, especialmente aquellos que permanecen en modo de reposo.

Este consumo silencioso, conocido como “fantasma”, se vuelve más relevante durante la Navidad, cuando el uso de luces y electrodomésticos aumenta. En medio de este escenario, suele pasar desapercibido un aparato que continúa gastando energía aunque parezca apagado, elevando los costos sin que los hogares lo noten.

De acuerdo con el blog Grundig, los Smart TV se han vuelto protagonistas en muchos hogares por su acceso a internet y su oferta de contenidos en línea, pero esta ventaja tecnológica también implica un mayor gasto energético.

Mientras un televisor tradicional ronda los 260 vatios por hora, los modelos inteligentes pueden multiplicar ese consumo debido a sus pantallas más grandes, sus funciones avanzadas y la conectividad permanente. A ello se suman factores como el nivel de brillo y el volumen, que también influyen en la cantidad de energía utilizada.

El blog EcoFlow señala que para conocer con precisión cuánta energía requiere un televisor, es recomendable revisar su etiqueta, donde generalmente aparece la potencia nominal. Si solo figuran los amperios y el voltaje, basta aplicar la fórmula Vatios = Amperios × Voltios para obtener el consumo real.

A través de diferentes trucos, las personas pueden mejorar la calidad de imagen de su televisor. | Foto: Getty Images

Esta información resulta especialmente útil cuando se utilizan estaciones o bancos de energía durante apagones, pues permite calcular cuánta capacidad necesita la fuente portátil y estimar el tiempo que podrá mantener el equipo funcionando.

Una manera práctica de disminuir el gasto eléctrico del televisor es apagarlo cada vez que no se esté utilizando, un hábito sencillo que evita que permanezca encendido sin necesidad y ayuda a reducir la factura mensual.