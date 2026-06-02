Llega la luz magnética a los hogares: así funciona esta nueva alternativa inteligente que puede instalar usted mismo

En los últimos años, el avance tecnológico ha sido especialmente acelerado, dando lugar a dispositivos cada vez más inteligentes, capaces de adaptarse a las necesidades de las personas en distintos ámbitos de su vida diaria, como el trabajo, el estudio o las tareas de la casa.

El nuevo invento tecnológico que podría reemplazar los típicos carritos de supermercado y eliminar las filas de pago

Uno de los cambios más significativos en el entorno del hogar ha sido la automatización de las tareas domésticas. Electrodomésticos como aspiradoras robot, lavadoras inteligentes o sistemas de iluminación han permitido optimizar el tiempo y reducir el esfuerzo dedicado a las labores cotidianas.

Además de facilitar las rutinas diarias, estos dispositivos también contribuyen a un consumo energético más eficiente, ajustándose de forma más precisa al uso real que se hace de cada recurso.

Dentro de estas innovaciones, la iluminación ha experimentado una evolución especialmente llamativa. En este contexto destaca el sistema de luz magnética, una solución que está comenzando a sustituir tanto a las lámparas tradicionales como a las instalaciones con cableado visible. Su principal atractivo radica en su diseño modular y en su capacidad de adaptación, lo que permite reorganizar la iluminación de un espacio sin necesidad de realizar modificaciones complejas.

El desarrollo tecnológico de los últimos años ha sido muy rápido y constante. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con Computer Hoy, este sistema se basa en un carril electrificado de bajo voltaje (48 V), sobre el cual se colocan módulos LED que se adhieren mediante imanes. A través de este mecanismo, los focos reciben energía directamente del carril, eliminando la necesidad de cables individuales visibles. Esto no solo mejora la estética del espacio, sino que también facilita la incorporación, el movimiento o la orientación de las luminarias según las necesidades del momento.

Aunque su uso es habitual en entornos comerciales como tiendas u oficina, su presencia en viviendas está creciendo de forma notable. Esto se debe a que ofrece una solución versátil para interiores modernos, especialmente en espacios abiertos o multifuncionales donde la distribución de la luz debe adaptarse con frecuencia.

Dentro de la innovación tecnológica doméstica, la iluminación ha tenido una transformación notable. Foto: Getty Images

A diferencia de las lámparas tradicionales, que dependen de puntos fijos de iluminación, los carriles magnéticos permiten redefinir la iluminación sin obras ni cambios en el cableado una vez instalado el sistema.

La popularidad de este tipo de iluminación refleja una tendencia más amplia: la búsqueda de hogares más inteligentes, flexibles y eficientes.