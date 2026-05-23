La clásica mesa de noche dice adiós: la nueva alternativa que transformaría el hogar por su diseño elegante y carga inalámbrica

Una de las grandes ventajas que ha traído la tecnología en los últimos años es su rápido avance, impulsando el desarrollo de herramientas que cada vez facilitan más la vida de las personas, especialmente dentro del hogar, un espacio asociado con la comodidad, la tranquilidad y el entretenimiento.

El papel higiénico no va más: la nueva tecnología que ya es tendencia y llega para transformar los baños del hogar

Desde asistentes virtuales hasta electrodomésticos conectados a internet, estos avances están transformando la manera en que las personas realizan tareas cotidianas en casa. Actualmente, los hogares inteligentes dejaron de ser una idea futurista para convertirse en una realidad accesible para millones de usuarios. Gracias a estos dispositivos, es posible automatizar funciones, ahorrar tiempo y optimizar el consumo de energía.

En este contexto, distintos espacios del hogar han comenzado a incorporar nuevas soluciones tecnológicas, desde la cocina y el baño hasta las salas de estar. Sin embargo, uno de los lugares donde más llaman la atención estas innovaciones es el dormitorio, especialmente con la aparición de las mesas de luz inteligentes, una alternativa pensada para facilitar la carga de dispositivos móviles sin necesidad de cables incómodos y mantener todo al alcance de la mano.

Los hogares inteligentes ya no son una idea futurista, sino una realidad accesible para millones de usuarios. Foto: Getty Images

Aunque esta tecnología aún continúa evolucionando, ya existen características que las posicionan como una de las opciones más útiles para el futuro del hogar inteligente. De acuerdo con lo recopilado por el portal argentino iProfesional, las mesas de luz inteligentes surgieron como una respuesta a las necesidades de la vida digital moderna, integrando tecnología y funcionalidad en un solo mueble.

Además de mantener un diseño minimalista y elegante, incorporan funciones como carga inalámbrica para celulares, puertos USB, parlantes Bluetooth e iluminación LED regulable. Estas características ayudan a reducir la cantidad de cables y optimizar el espacio dentro de la habitación.

A esto se suman herramientas más avanzadas, como sistemas de iluminación adaptados al descanso y cajones con cerradura biométrica mediante huella digital, pensados para ofrecer mayor seguridad. Gracias a estas funciones, las mesas de luz inteligentes se perfilan como una solución práctica y multifuncional que combina comodidad, conectividad y organización en el hogar moderno.

Entre sus funciones principales se destacan la carga inalámbrica, los puertos USB, los parlantes Bluetooth y la iluminación LED regulable. Foto: Getty Images

Esto demuestra cómo un mueble tradicional, cuya función durante años fue simplemente servir de apoyo para objetos cotidianos antes de dormir, está evolucionando para adaptarse a las nuevas necesidades tecnológicas.

El crecimiento en el uso de celulares, tablets, auriculares inalámbricos y asistentes de voz ha transformado el espacio alrededor de la cama, impulsando la creación de muebles más modernos y funcionales que permitan organizar mejor estos dispositivos y gestionar sus necesidades de carga.